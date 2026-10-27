След загубата в Бразилия: Закотвиха Флавио Болсонаро да не бяга от разследване, заради страх от затвор той няма да оспорва изборите като фалшиви

Флавио Болсонаро заяви ден след загубата на президентските избори в Бразилия от Луис Инасио Лула да Силва, че бразилската федерална полиция му е наредила да предаде паспортите си и му е забранила да напуска страната. Ограниченията бяха наложени от съдията от Върховния съд Александре де Мораес, който изрази опасения, че синът на бившия президент Жаир Болсонаро може да избяга от страната в рамките на разследване за предполагаемо пране на пари, свързано с хазартни компании.

Служители на федералната полиция изпълниха заповедта на 26 октомври пред резиденцията в Бразилия на Жаир Болсонаро, който е под домашен арест.

Флавио Болсонаро заяви, че полицаи са го приближили на обществена улица, докато напускал дома на баща си в понеделник сутринта. Било му е наредено да предаде както обикновения си, така и дипломатическия си паспорт, и е бил информиран, че вече не може да пътува в чужбина.

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„Тази сутрин отидох да посетя баща си - както знаете, той е под домашен арест. И когато си тръгвах, федералната полиция на Лула беше пред вратата на къщата му, насред улицата. Бях призован да предам паспортите си, а също така ми е забранено да напускам страната“, заяви Флавио Болсонаро, обвинявайки съперника си.

Flávio Bolsonaro: I was ordered to surrender my passports. I am prohibited from leaving the country. https://t.co/pXjuwOelR3 — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Флавио Болсонаро посочи, че съдия Мораес е подписал решението в неделя вечерта, малко след втория тур на президентските избори. Заповедта представлява предпазна мярка съгласно бразилското наказателно процесуално право, а не наказателна присъда.

Разследването за пране на пари

Ограниченията за пътуване произтичат от разследване на Върховния съд срещу Болсонаро и адвоката Уилер Томаз във връзка с подозрения за финансови нередности, свързани с хазартни операции и компании, свързани с Томаз.

Една от фирмите, които са под лупа, е Alcazar Holdings. Разследващите материали на Федералната полиция идентифицираха Болсонаро като регистриран титуляр на банкова сметка в Santander, свързана с тези фирми, поне до май 2025 г.

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Болсонаро и Томаз отричат да са извършвали съвместна стопанска дейност или да са се занимавали с незаконни дейности.

Заповедта за отнемане на паспорта следва по-ранни ограничения, наложени на Томаз. На 23 октомври Мораес разреши замразяването на активи на стойност до 6 милиарда реала, принадлежащи на адвоката, отмени защитата на банковата и данъчната тайна и отне паспортите му.

Болсонаро също е обект на разследване в рамките на отделно, но свързано с това разследване на Върховния съд, касаещо финансирането на филма "Dark Horse", в което са замесени банкерът Даниел Воркаро и Banco Master. Болсонаро отрича да е извършил неправомерни действия.

Последните ограничения бяха обосновани с риск от бягство. Въпросът привлече внимание, след като Едуардо Болсонаро, братът на Флавио, намекна по време на участието си на 23 октомври в американския подкаст "Louder with Crowder", че би подкрепил Флавио да напусне Бразилия, ако загуби изборите.

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Болсонаро осъди решението като акт на заплаха

Флавио Болсонаро отхвърли твърдението, че е имал намерение да напусне Бразилия, и определи решението на съда като политически мотивиран опит да го накарат да мълчи.

Той нарече мярката „явен опит да ме сплашат“, и я описа като „аномалия“. Загубилият кандидат оспори и правната обосновка за ограничаване на свободата му на движение. „Това ли е причина да ми отнемат паспорта? Това ли е справедливост?“, попита той.

Болсонаро заяви, че никога не е обмислял да напусне Бразилия, и настоя, че ограниченията няма да му попречат да се изказва публично.

Няколко депутати, подкрепящи правителството на Лула, поотделно призоваха за налагане на ограничения върху възможността на Болсонаро да напуска Бразилия. Дуда Салаберт, Отони де Паула, Рожерио Корейя, Самия Бомфим, Ерика Хилтън и Александре Фрота бяха сред онези, които подадоха или обявиха искания до Върховния съд или до Главната прокуратура за конфискация на паспортите му и забрана за пътуване.

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Изборната загуба и избухването на Флавио Болсонаро заради удължаването на вота с два часа

Ограниченията бяха наложени по-малко от 24 часа след като Лула си осигури още един президентски мандат във втория тур на 25 октомври. Според официалните резултати Лула да Силва е получил 51,79% от гласовете срещу 48,21% за Флавио Болсонаро.

WATCH: The moment Flávio Bolsonaro realizes Lula has taken the lead over him again in the election. https://t.co/mftkYdAFPA — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Болсонаро отказа да признае поражението си и оспори решението на съдията от Върховния съд Кристиано Занин да удължи гласуването с два часа. Той обвини съда, че е променил изборните процедури в последния етап на надпреварата, и постави под съмнение дали резултатът трябва да бъде приет.

„Няма да приема, че правилата на играта бяха променени в последния момент, за пореден път, от приятелите на Лула във Федералния върховен съд“, заяви Болсонаро. Той подчерта, цитиран от Clash Report, че въпросите, свързани с удължаването на срока, трябва да бъдат разрешени, преди резултатът от изборите да може да бъде признат.

Flávio Bolsonaro: I will not accept that the rules of the game were changed at the last minute, once again, by Lula's friends in the Federal Supreme Court. It is inexplicable that this happened. There is a lot to be clarified before Brazil simply recognizes this dirty trick that took place now in this—in these elections. I will not give up on my Brazil. — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

"Ще превърнем Камарата на депутатите и Сената в наша крепост срещу варварството, което вече се очертава при още четири години на Лула", закани се Флавио Болсонаро.

Flávio Bolsonaro: We will turn the Chamber and the Senate into our fortress against the barbarism that is already taking shape with another four years of Lula. https://t.co/EGPyAXPBet — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

По-късно обаче The Washington Post съобщи, позовавайки се на съветник на кандидата за президент, че синът на Жаир Болсонаро се е отказал от опитите си да обяви изборите в Бразилия за невалидни. Причината - опасения, че може да бъде вкаран в затвора. „Флавио се е отказал. Той е ужасен. Притеснява се, че баща му ще умре в затвора, че самият той ще бъде вкаран в затвора тази седмица и че може да го очаква дълъг затворнически престой", цитиран е съветникът.

Вместо това Болсонаро ще предприеме правни действия за дисквалифициране на печелившата кандидатура на Лула поради предполагаеми нарушения по време на предизборната кампания, твърди CNN Brasil. Според медията правният екип на Флавио Болсонаро вече е подал 20 искания за отстраняване на Лула да Силва от поста му.

Доналд Тръмп се намеси: "Поредните фалшифицирани избори"

Американският президент Доналд Тръмп, който поддържа добри отношения с Жаир Болсонаро и публично хвалеше кампанията на сина му, защити своя съюзник. "На мен ми се стори ужасно. Честно казано, изглеждаше като поредните фалшифицирани избори. Не заемах ничия страна, но картината беше ужасна (...) Гледах изборите и ми се сториха толкова корумпирани, толкова ужасни", заяви републиканецът.

BREAKING: Trump on Brazilian elections: It looked terrible to me. It looked like another rigged election, frankly. I didn't take sides, but it was a terrible look. https://t.co/vRrk26lyzM — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Trump on Brazilian elections: I watched the election, and it looked so corrupt, so terrible. https://t.co/GU4iXWsLV9 — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Попитан иска ли да предприеме нещо по повод изборите в Бразилия, той отвърна: "Аз не управлявам Бразилия. Аз управлявам САЩ. Харесвам Лула. Разбирам се много добре с него, но предоставеното удължаване беше много странно".

Q: Do you want to do something about the election in Brazil? Trump: I'm not running Brazil. I'm running the U.S. I like Lula. I get along with him very well, but the extension given was very strange. https://t.co/Sl1HUjiWde — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

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