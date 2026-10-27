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"За тях сме тикви": Евродепутат от ГЕРБ обясни защо симпатизантите им няма да гласуват за Гюров

27 октомври 2026, 9:49 часа 254 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"За тях сме тикви": Евродепутат от ГЕРБ обясни защо симпатизантите им няма да гласуват за Гюров

Членовете и симпатизантите на ГЕРБ няма да подкрепят Андрей Гюров на балотажа на президентските избори тази неделя. В това е категоричен бившият евродепутат от ГЕРБ Асим Ахмед Адемов, който обясни разминаванията между привържениците на партията на Бойко Борисов и тези на ПП/ДБ.

Според Адемов има историческо натрупано напрежение между двете формации, а симпатизантите на десницата имат пренебрежително отношение към хората от ГЕРБ.

Адемов изброи основните причини, според които подкрепата за Гюров е невъзможна:

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"1. Когато Анастас Герджиков беше на балотаж срещу Румен Радев, ПП/ДБ и в частност самият Андрей Гюров открито подкрепиха Румен Радев. "С вас сме, г-н президент" вкупом извикаха те!

2. Бойко Борисов призова да се подкрепи Васил Терзиев на балотажа срещу Ваня Григорова на изборите за кмет на София. Васил Терзиев спечели. С нещо промени ли се в отношението на ПП/ ДБ към ГЕРБ?

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3. През 2023 година ГЕРБ спечели изборите, но предостави съставянето на правителство на загубилите изборите ПП/ДБ. Всички министри, с изключение на един, бяха техни. С нещо промени ли се отношението на ПП/ДБ към ГЕРБ?

4. Каквито и реверанси да сме правили на ПП/ДБ, те никога не си промениха отношението към ГЕРБ и неговите симпатизанти! Електоратът на ПП/ДБ гледа към ГЕРБ и симпатизантите му с пренебрежение, ненавиждат ни и ни мразят. За тях ние сме "мафия", "тикви", "мутри", "тулупи" и т.нат. Дори и ГЕРБ да подкрепи Андрей Гюров на балотажа и той спечели, това отношение няма да се промени.

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5. Ако Андрей Гюров като представител на ПП/ДБ спечели изборите, очаквайте коалиция между "Промяната" и Румен Радев за приключването на партия ГЕРБ!"

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ГЕРБ Андрей Гюров президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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