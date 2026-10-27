Спорт:

Без да платят мита: Разкриха нелегален внос на над 7,5 млн. винта от Китай

27 октомври 2026, 10:22 часа 865 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Без да платят мита: Разкриха нелегален внос на над 7,5 млн. винта от Китай

Митнически служители във Варна разкриха опит за избягване на плащането на дължими мита при внос на над 7,5 милиона винта от Китай, съобщиха от Агенция “Митници“, цитирани от БГНЕС. Пратката съдържа 7 502 700 винта от поцинкована стомана за бетон и дърво с общо тегло над 15,7 тона. Стоката е пристигнала с морски контейнер на Митнически пункт Варна-Запад. След анализ на риска, извършен от служители на отдел “Митническо разузнаване и разследване“, са предприети допълнителни проверки на декларирания тарифен код на стоките. Още: Задържаха 400 000 къса контрабандни цигари на "Капитан Андреево"

Проверката е установила, че за цялата пратка се дължи допълнително антидъмпингово мито в размер на 86,5%, което не е било отчетено при декларирането. Стоката е задържана, тъй като стойността на избегнатите публични държавни вземания надхвърля 35% от митническата ѝ стойност. По случая предстои да бъде съставен акт за административно нарушение за митническа измама по Закона за митниците. Още: 381 хил. евро в памперси: Пътник от Париж опита да финтира митничарите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Контрабанда Агенция "Митници" мита нелегален внос
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес