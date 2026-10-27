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"Ти си велик голмайстор": Христо Стоичков с емоционално обръщение към новия носител на "Златната топка"

27 октомври 2026, 10:25 часа 816 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
"Ти си велик голмайстор": Христо Стоичков с емоционално обръщение към новия носител на "Златната топка"

Легендата на българския футбол Христо Стоичков присъства на бляскавата церемония в Лондон, на която беше връчена "Златната топка" за 2026 година. Той беше сред гостите на престижното събитие и не пропусна да поздрави тазгодишния носител на отличието Хари Кейн. Стоичков пристигна в компанията на своята съпруга Мариана. Двамата преминаха по червения килим и заеха местата си в лондонския театър "Паладиум", където се събраха представители на световния футбол, бивши звезди и настоящи водещи имена в играта.

Легендата Христо Стоичков отново бе част от световния елит

Българинът сподели впечатленията си от церемонията в социалните мрежи, като отправи специални поздравления към английския нападател. Камата изрази радостта си, че отново е имал възможност да бъде част от събитие от подобен мащаб в британската столица.

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Хари Кейн

„За мен беше огромна чест да се върна в Лондон и да бъда част от изумителната церемония за Златната топка! Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред“, сподели Стоичков.

Христо Стоичков остава едно от най-разпознаваемите имена в историята на футбола у нас, а спечеленото от него отличие преди повече от три десетилетия продължава да бъде сред най-значимите постижения за българския спорт.

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В тазгодишното издание на класацията Хари Кейн зае първото място, като остави зад себе си нападателя на Реал Мадрид и френския национален отбор Килиан Мбапе. Третата позиция беше за младата звезда на Барселона и Испания Ламин Ямал.

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Христо Стоичков Златната топка Хари Кейн
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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