Костадин Костадинов разкри за кого избирателите на "Възраждане" ще гласуват на балотажа

Някъде между 120 и 130 000 гласа за Андрей Гюров са му налети от ГЕРБ и ДПС, повече от ГЕРБ. Категорично не го подкрепяме. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов и кандидат за президент, който след първия тур на вота в неделя зае трето място с 12,54% подкрепа. Той обясни, че са се допитали до мнението на избирателите на партия "Възраждане" и съобщи, че Гюров няма да получи нито един глас от тях. По думите му настройката срещу Гюров е изключително тежка на принципна идеологическа основа.

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По отношение на другия кандидат за президент - Илияна Йотова, Костадинов съобщи, че една част от избирателите на "Възраждане" няма да отидат да гласуват, втора част ще гласува с "Не подкрепям никого", а друга част от тях ще подкрепят Йотова.

"Мие успяхме да постигнем голям успех на тези избори, утроявайки подкрепата си", каза Костадинов. По думите му на президентските избори подкрепата за "Възраждане" се е увеличила с 53 000 гласа, което е близо 50% повече, в сравнение с изборите преди 6 месеца.

Костадинов определи думите на премиера Румен Радев, че на балотажа трябва да се избира между мира и войната като обидни спрямо интелекта на българските граждани. "Външната политика няма да нахрани българския народ", каза още той.

Костадинов не пожела да прогнозира какъв ще бъде резултатът на балотажа, тъй като "на практика силите са изравнени". „Сблъсъкът между олигарсите ще реши. В този олигархичен сблъсък 88% от българите отказаха да участват", каза още той.