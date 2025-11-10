Цената да бъде убит руски войник или да бъде унищожена руска военна техника: Украйна я показа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всеки долар, инвестиран от и за Украйна в разработка и производство на дронове, струва на Русия 101 долара загуби. Констатацията е на Украинските сили за безпилотни системи, а на нея сериозно внимание обръща в нов свой анализ австралийският о.з. генерал Мик Райън. Анализът е посветен на нивото на давани от Русия военни жертви в Украйна, както и на битката за Покровск плюс кампанията от украински въздушни удари срещу руската енергийна и петролна индустрия.

Още: Тийнейджърите стават основен дял от пушечното месо на Путин в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Основната информация от Украинските сили за безпилотни системи – през октомври, 2025 година, да убиеш руски войник е струвало на Украйна приблизително 784 долара. Да унищожиш руска военна техника е по-скъпо – 949 долара. Ясно е, че става въпрос за използване основно на FPV дронове и оръжия, използвани по въздуха – в тези разходи обаче не влизат заплатите на операторите на безпилотни летателни системи. През октомври, 2025 година Украйна е инвестирала в безпилотни системи 24 748 650 долара, а унищожените цели (хора и техника) на Русия са на стойност 2 498 045 500 долара!

И още – украинският президент Володимир Зеленски вече заяви, че през октомври в Украйна са убити 25 000 руски войници, но с дронове от Силите за безпилотни системи на Украйна са убити 4729 души, ранени са още 3331. Дронове обаче използват и отделни бригади, а те са други родове войски. Мик Райън очаква, че през следващите два месеца руските военни жертви ще се увеличат още повече, заради безумния руски натиск да бъде превзет Покровск, но той подчертава – Украйна убива достатъчно руски войници, за да гарантира, че Русия не може да спечели тази война, но не убива достатъчно руски войници, за да убеди руският диктатор Владимир Путин в погрешността на стратегията му. Стратегията на Путин е отдавна известна – имаме повече ресурси от Украйна, можем бавно и постепенно да я задушим чрез постоянен, макар и труден и минимален напредък.

During October 2025, the Unmanned Systems Forces grouping continued to carry out assigned missions on key sectors of the front.



In total, 26,067 unique enemy targets were struck, including:

• 8,060 enemy personnel, of whom 4,729 were killed. The share of the Unmanned Systems… pic.twitter.com/Q35uEvBTx8 — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) November 6, 2025

Специално обаче за руската бронирана техника, в подобен технически доклад, известният руски експерт във военната сфера Виктор Мураховски констатира, че Русия се сблъсква с непреодолими технически трудности при внедряване на работеща антидрон система за своите танкове и БТР-и (Arena-M APS). Последният етап на разработка е насочен към разширяване обхвата на целите, които системата е способна да засече и неутрализира, в т.ч. малки дронове. Мураховски казва, че инженерите са срещнали фундаментален проблем с начина на работа на радара на системата – той заявява, че радарът на APS не е способен да различи малки въздушни обекти от наземен шум, защото тези въздушни обекти имат и много ниска скорост, освен това се движат близо до земята, казва изданието Frontline Monitor.

Иначе Зеленски даде поредно интервю за западна медия и в него подчерта, че Украйна иска 27 ПВО ракетни системи Patriot (“Пейтриът“). Докато обаче те бъдат произведени, Киев иска да наеме наличните такива системи от Европа, а след като новите бъдат готови, те да идат в Европа. Украинският президент коментира и, че Путин може да отвори нов фронт в Европа, защото скоро ще осъзнае безизходицата, в която е влязъл в Украйна – Още: Зеленски дава интервю за The Guardian, но токът спира (ВИДЕО)

Що се отнася до ракети, но не ПВО, британският вестник The Independent публикува материал, в който похвали новите украински ракети "Фламинго". Според материала, "Фламинго" е по-добра от "Томахоук" в определени параметри – има обхват до 3000 километра, с около 500 повече от американската ракета, а бойната ѝ глава е 1100 килограма т.е. двойно повече от "Томахоук". Въпреки това, американската ракета е известна със способността да лети много ниско, има такива характеристики, че е трудна за улавяне от радари – докато при "Фламинго" това все още е въпросителна. Украинската ракета обаче изглежда е малко по-бърза – 900 км/ч спрямо 885 за "Томахоук", като украинското оръжие използва модернизиран турбовитлов двигател, проектиран във времената на СССР.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Хвърляне напред на пушечно месо за сметка на по-малък брой FPV дронове и артилерийски снаряди – това е картината на бойните действия в Украйна за 9 ноември съгласно данните от сутрешната сводка на украинския генщаб. Общо са станали 265 бойни сблъсъка, с 69 повече спрямо 8 ноември. Това обаче не е рекорд – има поне две по-високи числа, рекордът засега е 292 бойни сблъсъка, от средата на декември, 2024 година, а в края на миналата седмица имаше 276 бойни сблъсъка за 24 часа. Руснаците са хвърлили 104 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 22 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 13 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3469 изстреляни снаряда, като това е с около 1500 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 2452 FPV дрона, което е с около 2800 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки са регистрирани в Покровското направление – 97 са спрени през последното денонощие съгласно информацията на украинския генщаб. Още 27 са отблъснати в съседното от юг Олександриевско направление. 29 са станали от североизток, в направлението от Торецк към Константиновка. 26 руски пехотни атаки са извършени в северната част на Харковска област, при Вовчанск (тук специално украинският военен телеграм канал „Офицер“ изразява опасение, че градът ще падне, защото руснаците натрупват сили по фланговете), а още 13 са станали на северозапад, в граничния район на област Суми и Курска област. 20 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а 13 – в съседното от юг на Лиманското Славянско направление. 13 руски пехотни атаки е имало и в Запорожка област, в направлението към Гуляйполе, което вероятно скоро ще се окаже много гореща точка.

Още: Зеленски с нов натиск за ракети "Томахоук", руски вицепремиер стрелял по украинци "като на сафари" (ОБЗОР – ВИДЕО)

В своята оценка в дневния си анализ, ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) сочи, че все още в Покровск руснаците не могат да завършат по-мащабно обкръжение, а извършват мисии с малки щурмови групи в опит да разширят зоната си на контрол и с тактика, която подробно описа украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Друга основна руска цел – да бъдат задушени всички украински логистични линии, които поддържат украинската отбрана в Покровск и Мирноград. Основният коридор минава северозападно от агломерацията Покровск – Мирноград, точно там специалните части на Главното разузнавателно управление преди вече около седмица бяха хвърлени и успяха да осигурят позиции, с които да защитават коридора, чиято главна входна точка е районът на село Родинско. Ясно е, че руската армия има по-твърд и силен контрол в южната част на Покровск, навсякъде другаде става въпрос за сива зона, но редица руски военнопропагандни канали твърдят, че руската армия разчиства микрорайона "Динас" в източната част на Покровск – Още: Покровск е все повече имиджов залог. Отговор как Русия се справя с най-силното украинско оръжие - FPV дроновете (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukrainian drone operators on the Pokrovsk front destroyed five vehicles, a quad bike and a ground robot, and killed two Russian occupiers. pic.twitter.com/Mc98BDcoqo — WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2025

Популярният украински телеграм канал Deep State вече коментира, че докато при Покровск още няма заплаха за обкръжение и предвид действията на руската армия това едва ли ще стане скоро, то Мирноград е под заплаха от оперативно обкръжение – с вземане под руски контрол на всички логистични маршрути, независимо дали контролът ще е защото руски войници са стигнали до дадена точка, или защото руската армия може да я обстрелва с артилерия и дронове така, че нищо да не може да мине. Основната линия на руската атака към Мирноград е в посока източните покрайнини засега – руските сили опитват да настъпят от Новоикономично-Николаевка-Миролюбивка-Козацко. Deep State смята, че съвсем скоро без логистика украинските части, които защитават Мирноград, ще бъдат поставени в невъзможно положение (КАРТА).

На североизток, при Константиновка има данни, че руснаците установяват позиции в югоизточните предградия. Там засега интензивността на боевете е далеч от тази в Покровск, все още има украински позиции и по-на изток от града, в някои от селата там, което пречи на руската армия да атакува Константиновка така, както прави с Покровск и Мирноград (КАРТА).

FPV drone footage shows three Russian FAB-500 bombs striking an apartment building in Kostiantynivka, Donetsk region. pic.twitter.com/qV1LUdnekC — WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2025

Що се отнася до Купянск, където Путин се похвали, че украинците били обкръжени – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пише, че боевете там са тежки и че украинците контраатакуват в северозападните покрайнини на града, докато за действията на руските сили имало „откъслечна информация“ за настъпление в източната част на Купянск. Имало обаче и украински плацдарм през река Оскол, по линията Купянск – Узловой и руснаците се мъчели да го елиминират – все данни, които показват, че казаното от Путин не кореспондира с реалността. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов обаче пише в канала си в Телеграм, че логистиката от Купянск на юг към Лиман е много затруднена, като предупреждава, че скоро за тези проблеми на украинците ще почне да се говори много – Още: Да пратим журналисти при обкръжените украинци: Путин се изпусна каква провокация подготвя

Тази нощ Русия е изстреляла две свръхзвукови ракети "Кинжал", 5 зенитни ракети С-300/С-400 и 67 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки по цели в Украйна, казват украинските ВВС. Според "Два майора", "Кинжал"-ите са били изстреляни по военното летище "Староконстантинов" - ако е вярно, това е пореден такъв руски обстрел, но предвид, че те продължават и продължават, явно руската армия не може да неутрализира обекта за постоянно. Украинските ВВС казват, че са свалени 52 дрона, има удари на 9 места в Украйна от общо 15 дрона – няма и дума за ракетите, информацията за тях се изяснявала. А вчера стана ясно, че Русия е успяла да порази и първата голяма централа за биомаса на Украйна: енергийната независимост започва с местните ресурси. – Още: Удар и взрив в руското пристанище Туапсе: Изглежда е поразен кораб (ВИДЕО)