Да пратим журналисти при обкръжените украинци: Путин се изпусна каква провокация подготвя

Руският диктатор Владимир Путин обяви днес своя нова идея - да се изпратят руски и чуждестранни журналисти, включително украински, при "обкръжените" украински военни в Купянск и Покровск, които да разговаряли с тях и да заснемели репортажи. "Русия е готова да осигури достъп на журналисти до блокираните украински военнослужещи. Политическото ръководство на Украйна трябва да вземе решения, касаещи съдбата на своите съграждани, които са блокирани", каза Путин по време на посещението си в Централната военна болница "П. В. Мандрика" в Москва.

Готови сме заради журналистите да прекратим бойните действия за определено време - за 2, 3, 6 часа, каза той.

И тук Путин добави нещо интересно - той се тревожел, че по време на престоя на журналистите при "обкръжените" украинци да не направел Киев някоя провокация, за която след това да обвини Русия.

Още: Путин, прегърнал здраво икони: Напредваме по всички фронтове в Украйна (СНИМКИ)

"Едно нещо ни безпокои - да няма провокации от украинска страна. Готови сме да прекратим военните действия за определен период от време – за няколко часа, 2, 3, 6 часа – за да могат журналистите да влязат в тези населени места, да видят какво се случва, да разговарят с украински военнослужещи и след това да си тръгнат. Готови сме да ги транспортираме до определена точка, за да могат украинските военнослужещи от другата страна да ги приемат. "

"Най-важното е да се избегнат провокации от украинска страна, за да не долети някой дрон, някой от тези журналисти да не пострада, а след това да се опитат да ни обвинят за този инцидент", каза Путин.

Дали това са истинските подбуди на Москва зад идеята да се предложи влизане на журналисти в тези зони предстои да разберем. Историята дотук е показала, че Кремъл не се свени да организира провокации, когато това му е нужно, а в момента Путин определено търси козове, за да оказва натиск при преговарянето за мир в Украйна.

Лоши новини за Путин: "Буревестник" е стара ракетна технология и може да бъде свалена от НАТО още преди да излети