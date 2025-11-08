Тийнейджърите стават основен дял от пушечното месо на Путин в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Имената на вече 145 258 убити руски войници в Украйна са потвърдени от "Медиазона" и BBC. "През последните две седмици броят на загиналите се е увеличил с почти 5000, въпреки че обикновено успяваме да потвърдим 2000-2500 смъртни случая", казват екипите на двете медии, като уточняват, че това не е заради развитието на бойните действия, а защото са дошли повече данни за потвърждение.

Специално внимание в това обновление на страшните числа се обръща на все повечето загинали младежи, тийнейджъри. Вече има потвърдено убит на 18 години и 1 месец руски войник, а са известни имената на 3300 руски тийнейджъри, които са загинали в Украйна заради болните амбиции на руския диктатор Владимир Путин. Всичко това са потвърдени имена – с всяко обновление на зловещата статистика, и "Медиазона", и BBC повтарят, че действителните човешки жертви на руската армия в Украйна са многократно по-големи, както като убити, така и като ранени. "Съдбата на тийнейджърите не е по-различна от тази на другите руски войници, пращани на щурмове в Украйна на първа линия – те умират редовно в рамките на 1-2 месеца, след като са подписали договор за военна служба с руското военно министерство", коментира "Медиазона":

Извън човешките жертви, които всъщност са най-големият удар за всяка държава, защото човешкият капитал е най-трудно възстановим, а е основният двигател на каквото и да е икономическо и обществено развитие, от Русия дойде друга важна новина, която показва как руският диктатор Владимир Путин води страната си към крах. Флагманът на руската военна промишленост "Уралвагонзавод" (УВЗ), обяви мащабно съкращение на персонала – а това показва, че руската икономика зацикля все повече като дори военната сфера не може вечно да я поддържа, защото в крайна сметка танковете не стават за ядене – Още: Огромен спад на поръчките в руския танков завод "Уралвагонзавод", съкращават част от работещите

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известно повишение на сухопътната военна активност в Украйна има на дневна база съгласно официалните украински данни. На 7 ноември са станали 181 бойни сблъсъка спрямо 169 на 6 ноември. Руснаците са хвърлили 164 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 20 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 19 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4923 изстреляни снаряда, като това е със само 7 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6184 FPV дрона, което е с около 650 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Огънят на войната гори най-силно в Покровск – 62 руски пехотни атаки са били отбити там съгласно информацията на украинския генщаб. Още 32 са спрени в съседното от юг Олександриевско направление. 19 руски пехотни атаки са станали от североизток на Покровск, от Торецк към Константиновка (има геолокализирани кадри, показващи опитите на руснаците да преминат през Иванопиля, югоизточно предградие на Константиновка), а от Часов Яр към Константиновка т.е. още по-на североизток, е имало само 4 руски пехотни атаки – в този сектор на фронта вече от доста време има сериозно затишие. 11 руски пехотни атаки е имало в северната част на Харковска област, при Вовчанск, а в Запорожка област не е имало нито една руска пехотна атака – нито към Гуляйполе, нито към Орехов. За Запорожка област обаче от доста време има коментари и в украински, и в руски канали в Телеграм как руският напредък в Олександриевското направление ще изложи на сериозна опасност украинските отбранителни линии, които първоначално са укрепвани за руско настъпление от юг на север, а сега се създават условия за руска флангова офанзива от изток на запад.

В свой коментар украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, прави оценка на перспективите за Покровск и Мирноград, като за основа ползва думи на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски. Машовец изрично подчертава, че коментира на база информацията, с която разполага, а тя не е толкова пълна, колкото тази на Сирски, както и че най-важни са нюансите. Накратко – според о.з. полковника в Мирноград украинските части удържат и се защитават добре, но в Покровск кажи-речи всичко е сива зона, а руската армия упорито атакува и опитва да пробие по фланговете на града, включително от запад, през Гришино. Откъм Червени Лиман и Суворово руснаците пращат подкрепления именно с цел да да бъде осъществен пробив в Гришино, макар че 7-ми десантно-щурмови украински корпус вече почти е прочистил Родинско от север от руснаците – т.е. 51-ва общовойскова руска армия не се отказва от опитите си да завърши обкръжението на Покровск. Всичко това стеснява логистичния коридор от северозапад, с който се поддържат защитниците на Покровск и Мирноград. Специално за Мирноград точно заради това Машовец счита за "спорно" решението активната отбрана да продължи както досега. Той обръща внимание и на насищането с руски щурмови групи на редица зони в самия Покровск като явен знак, че руското военно командване не го интересува цената, която ще даде в хора и техника, за да превземе града (ВИДЕО, 18+). Машовец смята, че допълнителните подкрепления от специални части на украинската армия и Главното разузнавателно управление (ГУР) няма да са достатъчни предвид численото превъзходство на руснаците.

Руснаците разширяват логистиката си в южната част на Покровск, като атакуват към северната част, както и в южните покрайнини на Мирноград – има видеокадри как руски войници с мотоциклети, пикапи и камиони се опитват да влизат в Покровск, вероятно за да доставят боеприпаси и други необходими неща на предните руски позиции, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в обзора си за деня.

"По време на контранастъплението при Добропиля и отбраната на Покровско-Мирноградската агломерация, десантно-щурмовите части се доказаха опо най-добрия начин, постигайки наистина силни резултати. Сега, в трудна оперативна обстановка, момчетата се държат нормално, дори се опитват да провеждат определени тактически настъпателни действия. Организацията, управлението, планирането, обучението и поддръжката на тези части са наистина на добро ниво. Отново, анализирайки ситуацията в направлението, състоянието на нещата в частите, за първи път в тази война идва разбирането, че врагът пак не е направил нищо нереално мощно, не ни е надхитрил. По-скоро за пореден път се самосаботираме поради собствената си глупост или по-скоро, поради глупостта на определени отговорни ръководители", пише украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс". А Константин Машовец казва в цитирания по-горе анализ, че украинското настъпление в сектора на юг от Добропиля вече стига до по-укрепени руски отбранителни линии и там ще е по-трудно да бъдат бързо постигнати положителни за Украйна резултати. Специално той посочва като вече силно укрепен руски пункт село Розино, което се намира по права линия на няколко километра североизточно от Родинско. "Покровск е на крачка от освобождението", твърди руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар".

Руският военен телеграм канал "Северен канал", който следи изключително ситуацията в пограничния район на Суми и Курска област, както и в северната част на Харковска област, се оплаква как части на Първи руски мотострелкови полк от руските въздушно-десантни войски са обкръжени оперативно в село Бесаловка и всекидневно руската армия дава жертви, опитвайки се да промени ситуацията. Бесаловка се намира на границата между Украйна и Русия, в украинската област Суми. "А ротация няма – можете да се жалвате на Путин и на папата", пише каналът, визирайки предполагаеми думи на командира на полка. По-големият руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, също признава, че украинците контраатакуват в пограничния район на Суми и Курска област.