Войната в Украйна:

Зеленски дава интервю за The Guardian, но токът спира (ВИДЕО)

10 ноември 2025, 06:58 часа 331 прочитания 0 коментара
Зеленски дава интервю за The Guardian, но токът спира (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски даде поредно интервю за западна медия - този път за британския ежедневник The Guardian. Събитието се случи в сградата на украинското президенство - но дори там се оказа, че няма стабилно подаване на ток. Електричеството прекъсна на няколко пъти, докато разговорът течеше. В нощта на 7-ми срещу 8-ми ноември засега стана факт поредната масирана руска комбинирана въздушна атака, при която бяха ударени всички ТЕЦ-ове в Централна Украйна, а това доведе до нови проблеми с електричеството в страната - Още: Русия удари всички ТЕЦ-ове в Централна Украйна, производството на ток от тях е на нула: Официално съобщение

И през днешния ден в Украйна ще има режим и прекъсване на тока - в официалния канал в Телеграм на ДТЕК, най-големия оператор на ТЕЦ-ове в Украйна, се публикуват графици за отделните градове и области, Киев е сред тях. Информация може да бъде намерена и в канала в Телеграм на "Укренерго". А в сутрешния си ранен обзор руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че руски дронове "Шахед" са нанесли удари по енергийна инфраструктура в Одеса - засега военновременният ръководител на областта Олег Кипер не съобщава в официалния си канал в Телеграм за щети. Но в Суми в късния вчерашен следобед бяха ударени промишлени складове:

Иначе пред The Guardian Зеленски каза следното - Украйна ще иска да купи 27 ПВО системи Patriot от САЩ. Тези системи са най-ефективни срещу балистични ракети, а при последната засега руска въздушна атака бяха изстреляни 25 балистични ракети от общо 45, които руснаците използваха в тази операция. На въпрос дали не го е страх, че американският президент Доналд Тръмп ще откаже, Зеленски отговори, че само враговете на Съединените щати може да ги е страх от тях, а Украйна не е враг, напротив - силен съюзник е.

Още: Взрив след взрив в Украйна и Русия: Целта - да бъде спрян токът. КАРТА на руските удари за 3 месеца (ВИДЕО и СНИМКИ)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Пейтриът The Guardian Patriot Володимир Зеленски война Украйна ток Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес