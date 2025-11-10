Зеленски дава интервю за The Guardian, но токът спира (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски даде поредно интервю за западна медия - този път за британския ежедневник The Guardian. Събитието се случи в сградата на украинското президенство - но дори там се оказа, че няма стабилно подаване на ток. Електричеството прекъсна на няколко пъти, докато разговорът течеше. В нощта на 7-ми срещу 8-ми ноември засега стана факт поредната масирана руска комбинирана въздушна атака, при която бяха ударени всички ТЕЦ-ове в Централна Украйна, а това доведе до нови проблеми с електричеството в страната - Още: Русия удари всички ТЕЦ-ове в Централна Украйна, производството на ток от тях е на нула: Официално съобщение

Zelensky: “Europe is afraid of the word ‘escalation’. They see any response as escalation. But Russia views non-military, intellectual responses as weakness.”



During the interview at the Mariinsky Palace, the power suddenly went out. pic.twitter.com/YXwWMRZzEO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 9, 2025

И през днешния ден в Украйна ще има режим и прекъсване на тока - в официалния канал в Телеграм на ДТЕК, най-големия оператор на ТЕЦ-ове в Украйна, се публикуват графици за отделните градове и области, Киев е сред тях. Информация може да бъде намерена и в канала в Телеграм на "Укренерго". А в сутрешния си ранен обзор руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че руски дронове "Шахед" са нанесли удари по енергийна инфраструктура в Одеса - засега военновременният ръководител на областта Олег Кипер не съобщава в официалния си канал в Телеграм за щети. Но в Суми в късния вчерашен следобед бяха ударени промишлени складове:

Иначе пред The Guardian Зеленски каза следното - Украйна ще иска да купи 27 ПВО системи Patriot от САЩ. Тези системи са най-ефективни срещу балистични ракети, а при последната засега руска въздушна атака бяха изстреляни 25 балистични ракети от общо 45, които руснаците използваха в тази операция. На въпрос дали не го е страх, че американският президент Доналд Тръмп ще откаже, Зеленски отговори, че само враговете на Съединените щати може да ги е страх от тях, а Украйна не е враг, напротив - силен съюзник е.

