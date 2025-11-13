10 години след ужаса: Франция отдава почит на жертвите на терористичните нападения в Париж

Франция отбелязва 10 години от кървавите терористични нападения в Париж, отнели живота на 130 души. В терористичните атаки от 13 ноември 2015 г. бяха ранени и близо 500 души. Точно преди 10 години на тази дата група от 10 терористи атакува осем обекта във френската столица, сред които района на "Стад дьо Франс", концертната зала "Батаклан" и шест ресторанта. В атаките загиват и седем от терористите.

Двама от тях са открити да се укриват пет дни по-късно в Сен Дени - северния квартал, в който е "Стад дьо Франс", и по време на полицейска операция за залавянето им те загиват в експлозия. Десетият терорист – Салах Абдеслам, успява да напусне страната и да се укрие в Белгия, където е заловен на 18 март 2016 г. През юни 2022 г. той е осъден за нападенията в Париж на доживотен затвор.

Преди броени дни антитерористичната прокуратура на Франция съобщи, че има подозрения, че от килията той може да е замислял нов терористичен план, припомня Франс прес, цитирана от БТА.

Ден на памет и единство

Отбелязването на 10-та годишнина от атентатите ще започне днес в 11:30 ч. в района на "Стад дьо Франс" с отдаване на почит на първата жертва на нападенията – шофьора на автобус Манюел Диас, който беше убит, когато един от терористите се самовзриви там. След това ще има подобни церемони на всички останали места на атентатите. Последната церемония ще бъде пред зала "Батаклан".

Президентът на Франция Еманюел Макрон ще присъства на всяка една от тези церемонии, като ще запази минута мълчание редом до близките на загиналите в атентатите и до представители на асоциациите на ранените.

Вчера вечерта Айфеловата кула в Париж беше осветена с цветовете на френското знаме.