Германия намалява помощите за украинските бежанци - от 563 евро на 180 евро, пише в. "Билд". Много украинци вече няма да получават помощи в бъдеще и по-конкретно, всички, пристигнали в страната след 1 април 2025 г. Те ще бъдат третирани като търсещи убежище и ще получават съответно по-ниски помощи. Това споразумение слага край на специалния статут за бежанците от разкъсваната от война страна след почти четири години.

🇩🇪 Germany cuts benefits for Ukrainians: from €563 to €180



Starting April 1, 2025, Ukrainians in Germany will be classified as asylum seekers, Bild reports. The decision was made by Interior Minister Alexander Dobrindt and Social Affairs Minister Bärbel Bas.



Решението е взето от министъра на вътрешните работи Александър Добриндт и министъра на социалните въпроси Бербел Бас.

Новопристигналите бежанци от Украйна вече ще получават само 180 евро на месец, вместо сегашните 563 евро, плюс обезщетение за жилище и комунални услуги.

Реформата ще се прилага само за пристигналите след 1 април. Властите казват, че промяната има за цел да "приведе в съответствие системата от помощи".

В момента в Германия живеят около 1,1 милиона украинци.