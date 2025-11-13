Любопитно:

Германия намалява помощите за украинските бежанци

13 ноември 2025, 07:25 часа 216 прочитания 0 коментара
Германия намалява помощите за украинските бежанци - от 563 евро на 180 евро, пише в. "Билд". Много украинци вече няма да получават помощи в бъдеще и по-конкретно, всички, пристигнали в страната след 1 април 2025 г. Те ще бъдат третирани като търсещи убежище и ще получават съответно по-ниски помощи. Това споразумение слага край на специалния статут за бежанците от разкъсваната от война страна след почти четири години.

Решението е взето от министъра на вътрешните работи Александър Добриндт и министъра на социалните въпроси Бербел Бас.

Новопристигналите бежанци от Украйна вече ще получават само 180 евро на месец, вместо сегашните 563 евро, плюс обезщетение за жилище и комунални услуги.

Реформата ще се прилага само за пристигналите след 1 април. Властите казват, че промяната има за цел да "приведе в съответствие системата от помощи".

В момента в Германия живеят около 1,1 милиона украинци.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
