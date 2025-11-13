Нови цени в зоните за платено паркиране в София: СОС гласува

Нови цени на синята и зелена зона за платено паркиране в София ще гласува на редовното си заседание днес Столичният общински съвет (СОС). Кметът Васил Терзиев и групата на ПП-ДБ предлагат цената за един час паркиране в синя зона да струва 2 евро, а за зелена – 1 евро. За годишна винетка пък ще се плаща 153 евро за синя зона и 102 евро за зелена зона. Това са цените за един автомобил. Ако имате втора кола ще се плаща съответно 306 и 204 евро.

ОЩЕ: София се готви за еврото: Цената на билета е ясна, но колко ще плащаме за паркиране?

Цените при месечните винетки ще са – 15.30 евро за синя зона и 10.20 евро за зелена зона. При втори автомобил цените ще са съответно – 30.60 и 20.40 евро.

Слагане на скоба ще струва 30 евро, а вдигането от паяк – 76 евро.

Има предложение и електромобилите да плащат за паркиране от 2027 г., сега собствениците им паркират безплатно.

Освен това Столичният общински съвет ще гласува на днешното заседание да бъде увеличен капацитетът на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО).

ОЩЕ: Надежда Бобчева предлага да се увеличи капацитетът на завода за отпадъци в София

Кметът на София Васил Терзиев внася за гласуване в Столичния общински съвет нова управленска структура, без да се разширява щатната бройка на администрацията.

Предвижда се да има двама нови заместник кметове - по градоустройство и по сигурност. Направление "здравеопазване" ще премине на подчинение на зам.-кмета по социални дейности, а не както досега - на зам.- кмета по финанси.