Рубио отхвърли критиките за ударите на САЩ в Карибите

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли критиките от някои съюзници на САЩ относно законността на американските удари в Карибите, съобщава "Ройтерс". Той настоя, че европейците нямат право да диктуват как Вашингтон ще защитава националната си сигурност.Рубио присъства на среща на външните министри на Г-7 в канадския регион Ниагара, където разговорите бяха фокусирани основно върху войните в Украйна и Газа. Но някои присъстващи страни изразиха загриженост относно американските удари срещу лодки, за които администрацията на Тръмп твърди, че превозват наркотици.

Нарушават международното право

Снимка: Getty images

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви в началото на срещата във вторник, че ударите "нарушават международното право" и са обезпокоителни за териториите на Франция в региона

Американските военни са извършили най-малко 19 удара досега срещу предполагаеми кораби за превоз на наркотици в Карибите и край тихоокеанските брегове на Латинска Америка, убивайки най-малко 76 души.

В разговор с репортери преди да отпътува от Канада, Рубио каза, че никой не е повдигал въпроса за операциите с него по време на срещата на Г-7. Той обаче защити атаките срещу това, което той нарече "наркотерористи", и каза, че наркотиците също се доставят през Венецуела до Европа, така че на Съединените щати трябва да се благодари за тяхното премахване.

"Не мисля, че Европейският съюз (ЕС) има право да определя какво е международното право, каза Рубио. Те със сигурност нямат право да определят как Съединените щати защитават националната си сигурност."

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви пред Ройтерс в кулоарите на срещата, че подобни удари могат да бъдат оправдани само като самозащита или с резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Запитан за репортаж на CNN, че Великобритания е преустановила споделянето на разузнавателна информация за трафика на наркотици поради опасения относно ударите, Рубио го нарече "фалшив" и каза, че Съединените щати имат много силно партньорство с Обединеното кралство.

"Нищо не се е променило или случило, което по някакъв начин да е попречило на способността ни да правим това, което правим", каза Рубио. "Нито пък молим някого да ни помага с това, което правим."

Администрацията на Тръмп настоява, че ударените лодки са превозвали наркотици, без да предоставя доказателства или публично да обяснява правната обосновка за решението да се атакуват лодките, вместо да се спрат и да се арестуват лицата на борда.

Съединените щати публично оправдаха действията си като съвместими с член 51 от основополагащия устав на ООН, който изисква Съветът за сигурност на ООН да бъде незабавно информиран за всякакви действия, предприети от държавите в самозащита срещу въоръжено нападение.

