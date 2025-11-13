Покровск и Мирноград няма да паднат бързо: Констатация на бивш говорител на руското военно министерство (ВИДЕО)

Ще се позабавим, докато превземем Покровск и Мирноград - това е настроението в поредната публикация на може би най-популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук.

Според последния по-обширен анализ на канала в Телеграм, украинците контраатакуват, за да спрат пълното обкръжение на агломерацията Покровск - Мирноград. "Ситуацията се влияе от относително високата концентрация на ресурси на украинските въоръжени сили (ВСУ). Агломерацията Покровск-Мирноград заема обширна територия и е останала невредима в продължение на повече от година боеве. Следователно, пълното ѝ разчистване в реалностите на съвременната война може да отнеме много време, особено предвид големия брой останали цивилни". "Рибар" не казва колко точно са тези цивилни, но преди същинското влизане на руснаците в Покровск украинските данни сочеха под 1200 души в Покровск. Освен това - неколкократно вече украинците съобщаваха, че руските войници се обличат в цивилни дрехи, за да заблуждават украинските оператори на дронове.

Soldiers of the 425th Separate Assault Regiment “SKALA” are conducting clearing operations against Russian positions in the northern part of Pokrovsk. pic.twitter.com/unzsjG1HUO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2025

"Въпреки това, ключови транспортни маршрути и тактически важни позиции постепенно преминават под контрола на руските въоръжени сили. Врагът може да се опита да изпрати малки пехотни групи, за да задържат позиции в "сивата зона" за дълго време, но това едва ли ще повлияе на общия ход на битката", окуражава се "Рибар".

Гуляйполе - новата гореща точка на фронта

Същевременно, украинският проект Deep State съобщава, че руската армия е успяла да превземе и село Ровнополе, в южното направление (Олександриевско и Гуляйполе). Неясно е положението в Солодко, където руснаците минимум частично са се установили.

"В момента противникът увеличава войниците си, за да окаже допълнителен натиск върху позициите ни, възползвайки се от пролуките и проблемите в отбраната. След окупацията на Ровнополе се отваря оперативно пространство за движение към Гуляйполе от север, но противникът може да се съсредоточи върху други задачи, защото руснаците все още нямат натрупани ресурси на място за превземане на Гуляйполе. Следователно, руският напредък в посока Варваровка може да продължи, за да се усложни логистиката. Също така, противникът най-вероятно ще предприеме активен обстрел на самото Гуляйполе, за да отслаби способността за задържане на отбраната. Ще следим активизацията в района на Марфопол, през който противникът е правил многократни опити за пробив към града", уточнява Deep State.

