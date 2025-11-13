Малката универсална ракета, която трябва да пази Европа от Путин

В ръцете на главния изпълнителен директор на Frankenburg Technologies, ракетата Mark 1 изглежда като миниатюрен модел. Тя е дълга само 65 сантиметра, дори е по-къса от средната човешка ръка, пише The Telegraph.

"Не се извиняваме за производството на оръжия", казва Кусти Салм, бивш висш служител в Министерството на отбраната на Естония. Мащабът на проекта е просто огромен.

"Не се страхуваме да кажем, че произвеждаме ракетата Mark, за да сваляме руски дронове с голям обсег. И няма съмнение, че през следващите 5-10 години това ще бъде най-търсената технология в западния свят", уверява Салм. Още: Зеленски: Получихме системи "Пейтриът" от Германия (ВИДЕО)

В лаборатории в цяла Европа и САЩ отбранителните компании се надпреварват да произвеждат малки и евтини ракети. Всички се опитват да отговорят на предизвикателството, породено от руската война в Украйна: как да се спрат стотици дронове, без да се доведе страната до фалит?

На 9 септември НАТО беше принудена да използва изтребители F-16, за да свалят приблизително 20 руски безпилотни летателни апарата, преминали границата с Полша. Бяха изстреляни ракети на стойност около 500 000 британски лири, за да прехванат дронове "Шахед", всеки от които струваше по-малко от една десета от тази сума, а половината от опитите се провалиха.

Проблемите

Не е нужно да си експерт, за да осъзнаеш, че това е лош компромис. В отговор европейските лидери обещаха да създадат "стена от дронове" на източния фланг на НАТО, която ще включва различни системи за електронна война и техники за прехващане. Още: Тайванската ПВО създава механизъм "сензор-стрелец"

Дори за ракетните учени, създаването на достъпен дрон представлява редица изключително сложни предизвикателства. "Искаме да направим индустрия, която традиционно е била като индустрията за дизайнерски чанти, достъпна и мащабируема", казва Салм.

Ракетите в западните отбранителни арсенали обикновено са "изискани": редки, скъпи и високоефективни. За разлика от тях миниатюрната Mark 1 е проектирана просто да бъде "достатъчно добра".

Ракетата може да лети само на 2 километра (1,2 мили) и би се затруднила да функционира в пустинната жега или в студа на Северния полярен кръг. Още: Rheinmetall прави за Украйна хибрид от танк и ПВО система - и то с руски пари

Постигнат е баланс между желанието за евтини компоненти и точност, която компанията се надява да увеличи до 90%, в момента тя е около 56%.

Макар с намалени възможности Mark 1 се превърна в "достъпен масово произвеждан продукт", казва Салм. В две страни от НАТО бяха създадени фабрики за производство на стотици ракети на ден.

Въпреки че не разкрива цената на оръжието, той казва, че тя е около 10% от цената на съществуващите противоракетни системи (ракетите Stinger струват около 400 000 паунда). За западните страни това представлява убедителен аргумент.

В Украйна екипи от оператори изстрелват "дронове-прехващачи", за да свалят руски ракети. Те са евтини (около 2500 паунда всеки), но успехът им зависи до голяма степен от уменията на оператора. Още: Оръжията на НАТО срещу руските дронове в Европа – списък с наличното (ОБЗОР - ВИДЕО)

Докато Киев разполага с хиляди обучени специалисти, Западът има изненадващо малко, които очевидно са недостатъчни, за да осигурят денонощно 2100 критични инфраструктурни обекта по източната граница на НАТО.

Тъй като ракетата Mark 1 се управлява от изкуствен интелект, нейните пускови установки могат да бъдат оставени до известна степен без надзор.

Съществуват уникални предизвикателства, свързани с поставянето на бойна глава, сензор и гориво в ракетата. При малка ракета, с изгарянето на горивото, ъгълът на наклона се променя драстично поради промени в теглото.

За да реши сложни ракетни проблеми с ограничен бюджет, фирмата наела едни от най-добрите експерти. Още: Руската тактика за пробив на украинската ПВО: Новостите напоследък

Андреас Буперт става главен инженер. Той разработва популярната система за противовъздушна отбрана "Ирис-Т" (IRIS-T), която сега се използва от НАТО и Украйна.

Екипът прави неща, "които не можеш да научиш за един уикенд от видеоклипове в YouTube", добавя Буперт. "Няма книги от типа 'Ракетна наука за начинаещи', които можете да поръчате от Amazon."

Фабиан Хофман, експерт по ракетни технологии, твърди: "Има доста експерти, които могат да изградят бойни глави, сензори или двигатели. Няма обаче много хора, които могат да интегрират всички тези подсистеми във функционираща, оперативна ракета, вероятно те са само няколко десетки."

"Има ситуации, в които всички са объркани, никой не разбира какво се случва. Тогава единственият човек в екипа с 30 години опит си спомня тест, който е провел например през 2006 г., където се оказа, че проблемът е място с пукнатина по средата. Същото се случва и тук", добавя Хофман. Още: Нов по-евтин отговор за сваляне на дронове: Ракета със сачми

Автор: Мемфис Баркър за The Telegraph

Превод: Ганчо Каменарски