Междузвездни войни в Орловска област. Украйна се похвали с възстановяване на тока в Полтава (ВИДЕО)

"Внимание. Ракетна опасност! Ако се намирате вкъщи, скрийте се в помещение без прозорци, с носещи стени - (най-добре) в банята или във ваната, ако имате такава. Ако сте навън, потърсете незабавно къде да се скриете - в подходяща сграда или (бомбо)убежище". Такова съобщение се появи за втори път в официалния канал в Телеграм на губернатора на Орловска област Андрей Кличков.

Видеокадри от района на град Орел показват картина на буквално междузвездни войни. Има и видео, на което се виждат паднали отломки - дали от ракети или дронове - които са ударили улица с автомобили. И неофициални твърдения, че атаката е извършена с ракети "Фламинго":

Каква точно е била целта още не е ясно - но преди малко над денонощие се появиха сателитни снимки, показващи най-голямата руска площадка за изстрелване на руските версии на иранските дронове "Шахед" - Още: Най-голямата руска площадка за изстрелване на дронове "Шахед": Сателитни снимки дават представа

Освен това - преди седмица Украйна успешно удари Орловската ТЕЦ. Преди минути Кличков написа следното в Телеграм, след като обяви край на ракетната опасност: "Противовъздушната отбрана унищожи няколко въздушни цели, като шрапнели паднаха върху жилищни райони. Няколко коли и стъклата на балкони на жилищни сгради и частни домове са повредени. Към момента няма данни за жертви. Градските институции и инфраструктура функционират нормално".

Напоследък, украинците атакуват повторно обекти от руската енергийна и петролна промишленост повторно, в кратък интервал след първа успешна атака. И тази нощ има информация, която онагледява това - атака срещу Афипската рафинерия в Краснодарския край. Губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев още не е обелил и дума по този повод в официалния си канал в Телеграм - Още: Украйна пак удари ТЕЦ-а на руския град Орел и спря тока там. Удар и по ел. подстанция - руснаците обещават поправка като стане светло (ВИДЕО)

В окупирания от руснаците пристанищен град Бердянск, на Азовско море, нощта също не беше спокойно и наподобяваше тази в Орловска област:

Explosions are reported in occupied Berdyansk. Ukrainian UAVs are operating above the occupied city. pic.twitter.com/ij2rQQrnlK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 12, 2025

В Украйна се похвалиха с връщане на тока

Форсмажорни обстоятелства са възникнали в електрозахранването на Полтавска област в Украйна, съобщава "Полтаваенерго" в канала си в Телеграм. Компанията посочи първоначално, че заради последната руска масирана комбинирана въздушна атака преди вече 5 дни (сутринта на 8 ноември) е била "откъсната" от електропреносната мрежа. Тогава руснаците обстреляха много украински трансформаторни подстанции и генератори.

"Полтаваобленерго" по-късно поясни, че предоставената информация вече не е актуална. Според актуализирани данни, регионът получава електроенергия както от главната мрежа на НЕК "Укренерго", така и от разпределителните мрежи на съседни лицензополучатели (регионални енергийни компании в съседни региони). "Форсмажорните обстоятелства, възникнали в резултат на масираната руска ракетна атака и атака с дронове на 8 ноември, временно причиниха затруднения с правилното електрозахранване на някои потребители в Полтавска област. По-специално, ситуацията беше най-трудна в град Кременчук. Благодарение на незабавните аварийно-възстановителни работи този проблем беше решен". Компанията подчерта, че от днес всички клиенти на "Полтаваобленерго" могат да получават ток от единната електропреносна мрежа на Украйна.