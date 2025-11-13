Наводнения в Тайван раниха десетки (ВИДЕА)

Нови проливни дъждове, причинени от тропическа буря, в Тайван раниха 95 души, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Остава опасността от свлачища. Съпътстващите стихията ветрове достигнаха скорост от 54 километра в час. Повече от 1,065 м дъжд се изля от понеделник насам в районите по северното крайбрежие около град Илан.
Severe flooding due to torrential rain from Typhoon Fung-Wong in Suao Township, Yilan in Taiwan last night...pic.twitter.com/jwNbD2x75L— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 12, 2025
Порои се очакват и днес близо до североизточния пристанищен град Килун и около столицата Тайпе. Метеоролози предупредиха за опасност от наводнения и свлачища в планинските райони.
Жителите бяха предупредени да внимават за повлечени от водата каменни отломки или откъснати части от сгради. Училищата и фирмените сгради в някои райони бяха отворени, след като дейността в тях бе преустановена в продължение на два дни.
An aerial view from this morning shows severe flooding caused by Typhoon Fung-Wong in the Xinan region of Yilan County, Taiwan.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 12, 2025
LATEST UPDATE: Over 8,300 people evacuated, 51 injured, and rainfall between 724.5–1061.5 mm in Yilan. A total of 62 shelters have been opened. pic.twitter.com/enM6Sms2aw
През последните седмици централните и южните райони на Тайван бяха силно засегнати от проливни дъждове, които нанесоха сериозни щети на реколтата и доведоха до прекъсвания в електроснабдяването в селските райони.