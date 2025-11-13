Любопитно:

Наводнения в Тайван раниха десетки (ВИДЕА)

Нови проливни дъждове, причинени от тропическа буря, в Тайван раниха 95 души, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Остава опасността от свлачища. Съпътстващите стихията ветрове достигнаха скорост от 54 километра в час. Повече от 1,065 м дъжд се изля от понеделник насам в районите по северното крайбрежие около град Илан.

Порои се очакват и днес близо до североизточния пристанищен град Килун и около столицата Тайпе. Метеоролози предупредиха за опасност от наводнения и свлачища в планинските райони.

Жителите бяха предупредени да внимават за повлечени от водата каменни отломки или откъснати части от сгради. Училищата и фирмените сгради в някои райони бяха отворени, след като дейността в тях бе преустановена в продължение на два дни.

През последните седмици централните и южните райони на Тайван бяха силно засегнати от проливни дъждове, които нанесоха сериозни щети на реколтата и доведоха до прекъсвания в електроснабдяването в селските райони.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
