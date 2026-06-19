100% от ударите по Москва са с украинско оръжие, Путин допусна историческа грешка

"Путин не просто сбърка в преценката си, когато нападна Украйна. Той направи историческа грешка." Това са думи на украинския външен министър Андрий Сибиха. Той добави важния факт - всички удари срещу руска територия, включително срещу столицата Москва, се извършват с далекобойни оръжия украинско производство.

"Путин не просто сбърка в преценката си, когато нападна Украйна. Той направи историческа грешка. С всеки месец, в който отказва да признае това и да сложи край на тази война, ситуацията за него и неговия режим само ще се влошава. Във всеки момент Путин има изход от тази ситуация. Той просто трябва да нареди на окупационните си сили да спрат огъня и да прекратят войната", написа Сибиха в социалната мрежа Х.

Пропагандата на Путин тръби, че Русия се бори срещу "колективния Запад", а не само срещу Украйна, за да скрие унижението, че не може да се справи с Киев - Путин не е в състояние да спечели войната срещу една по-малка държава, която според него дори няма право на съществуване, казва още Сибиха. И Путинската война продължава вече по-дълго от Първата световна война без агресорът да може да победи.

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"И е особено показателно, че всичките 100% удари с голям обсег срещу Москва и други руски региони се извършват с оръжия, произведени в Украйна", подчертава първият дипломат на Украйна. За руската пропаганда ще бъде доста трудно да вмести това в своите фалшиви наративи, добавя той.

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Ukraine is not just hitting Russia. It is doing so with Ukrainian weapons.



Putin’s propaganda has always told the Russian people that they are fighting the entire “collective West”, not just Ukraine.



This was meant to hide Putin’s humiliation and explain why this war lasts… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 19, 2026