Миграцията има женско лице: Нараства трафикът на хора и експлоатацията на жени мигрантки

Жените в момента съставляват 54% от всички мигранти в Европа и Централна Азия. Въпреки това, те са по-заплашени да се сблъскат с експлоатация, трафик на хора и опасни условия на труд, според нов доклад на ООН Жени. Според проучването, повече от 13 милиона жени в момента живеят извън региона, а над 9,5 милиона жени мигранти са пристигнали в Европа и Централна Азия от други части на света.

Нито един мигрант не е достигнал Европа след атаката по Сеута

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Авторите на доклада отбелязват, че жените все по-често мигрират самостоятелно – за образование, работа, безопасност или по-добри икономически възможности – вместо като придружаващи членове на семейството си. Те обаче остават особено уязвими от трафика на хора. През 2022 г. жените и момичетата са представлявали 74% от всички идентифицирани жертви на трафик на хора в Албания, 93% в Косово и 81% в Черна гора. В Южен Кавказ най-малко 112 жени са били идентифицирани като жертви на трафик на хора през 2023 г. В Турция жените и момичетата са представлявали 82% от всички идентифицирани жертви на трафик между 2019 и 2023 г., включително 266 непълнолетни. Повече от половината от регистрираните случаи са включвали сексуална експлоатация.

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Жертвите

Освен това, жените мигранти са по-склонни да работят в нископлатени и несигурни сектори – домашни грижи, хотелиерство и търговия на дребно – където рискът от експлоатация и насилие, основано на пола, е по-висок.

„Твърде дълго време миграцията се разглеждаше като неутрално по отношение на пола явление. Този доклад показва съвсем различна картина. В цяла Европа и Централна Азия жените все повече оформят миграцията... Миграцията има женско лице. Време е да го видим“, каза Белен Санс Луке, регионален директор на ООН Жени за Европа и Централна Азия, предаде "Гласная".

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Организацията призова националните власти да разработят безопасни и законни миграционни маршрути, да засилят защитата на трудовите права на жените, да подобрят системите за социална подкрепа и по-активно да включат жените мигранти във вземането на решения, които засягат живота им.

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