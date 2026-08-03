"В правителството има групичка с връзки с Москва, руските служби искат "Лукойл" за изпиране на нефт": Христо Грозев с ново разследване (ВИДЕО)

България подкопава изолацията на Русия като агресор във войната в Украйна с позицията си по линия на санкционните списъци на Европейския съюз. Това се разбра от думите на разследващия журналист Христо Грозев, който даде интервю за "Извън Ефир", излъчено в YouTube на 3 август. Човекът, издирван от Москва заради разкритията си за работата на руските служби и станал мишена на провалилите се български шпиони (шпиониращи за Русия) във Великобритания, смята, че страната ни пази Москва чрез изваждането от черните списъци на ЕС на руския патриарх Кирил, на съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов и на олигарха Искандер Махмудов.

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"Да, подкопава – още повече когато аргументацията е много тънка. Аргументацията е неубедителна – и именно това вето на България беше възприето от западните медии като начало на един нов троянски кон в Европа", каза Грозев.

"Как могат четири мотриси да създадат проблем за националната безопасност на България"?

Според него спасяването на Махмудов от санкционните списъци заради това, че негова компания доставя резервни части за софийското метро, е "крайна непропорционалност". "Доколкото си спомням, там се говореше за някакви четири мотриси, които... как могат четири мотриси да създадат проблем за националната безопасност на България? С патриарх Кирил също – „духовна“ аргументация… Няма никаква логика там. И да, за съжаление, това създава такъв имидж", смята журналистът.

Снимка: Прессекретариат на Президентството

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За главата на Руската православна църква премиерът Румен Радев обясняваше, че не би желал да смесва религията с политиката, макар точно това да прави самият бивш агент на КГБ патриарх Кирил - той нахъсва армията на диктатора Владимир Путин срещу Украйна, говори за "свещена война", освещава оръжия и наскоро нарече ядреното оръжие "Божия благодат".

България може и да търгува с Русия за санкциите, допуска Христо Грозев

По думите на Грозев - всички тези действия на българската страна могат да се изтъргуват. "Но няма съмнение – надявам се, за никого – че част от всяко едно правителство, дали е коалиционно, или създадено на основата на хора, които доскоро са били в различни партии, като това… има различни интереси, различни групи на интерес. И в случая една трета, може би, от представителите на хората зад това правителство, или които му помагат, или са част от него, са с прокремълски лични симпатии и с история на търговски или административни връзки (с Русия - бел. ред.). Естествено, че тези хора си имат продължаващи разговори и те ще лобират за определени руски интереси, както това ставаше в Унгария, но там беше обхванало цялото правителство", твърди Грозев, имайки предвид мандата на кабинета на Виктор Орбан в Унгария.

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На въпрос дали това са само твърдения, или има доказателства за такива прокремълски търговски и дипломатически връзки, той отвърна: "Ние виждаме, че част от това правителство са пътували доскоро, дори след войната, до Русия, което само по себе си създава най-малкото етични въпроси. Виждаме, че търговци, така да ги наречем - хора с близки отношения с това правителство - тази година са пътували до Русия. В момента заедно с ваши колеги ние правим разследване именно на тази групичка. Тя, за щастие, не е мнозинството в правителството. Но тази групичка има продължаващи връзки с Русия и се надявам това разследване да бъде публикувано в рамките на месеца".

Попитан има ли публично известни данни, до които е достигнал, за това, че политически фигури в България и действията им съвпадат неслучайно с интересите на Кремъл – и в рамките на това разследване ще се изясни ли този въпрос - Грозев каза, че отговорът е "да".

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"А дали ще се изясни докрай, е трудно – тъй като ние не можем да знаем точно какво е говорено на тези срещи. Но че срещите са се състояли, че те са исторически – и че не е нов, и не е приключил етапът на срещи на реални участници в сегашното правителство на високо ниво с руски санкционирани политици – това е факт. Оттам нататък – надявам се те да дадат отговор за какво е говорено и за какво продължава да се говори", заяви Христо Грозев.

Снимка: БГНЕС

"Руските служби имат планове за "Лукойл" в България"

По думите на разследващия журналист - "руските служби имат планове за „Лукойл“ в България". Един от тях, върху който самият той работи в разследване, е "да се използва „Лукойл България“ като крайния етап на изпиране на руски нефт - който да бъде „префасониран“ като неруски, в Либия например, и оттам да бъде изпратен в България за доизпиране на произхода", каза той.

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"Предвид това, че самият „Лукойл“ обявява, че не работи с руски нефт, а работи например с либийски – аз предизвиквам както правителството, така и колегите журналисти да проверят какъв е капацитетът за производство на нефт на либийските рафинерии и дали това, което евентуално ще минава през „Лукойл“, може да се обясни с либийски произход на този нефт", добави още Грозев.

На въпрос дали по линия на интересите около „Лукойл“ в България руските служби работят активно в момента, журналистът отговори: "Със сигурност да".

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Заплахата за България от Русия: къде ще бъдат пуснати обучени от ГРУ африканци?

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"Не мога да кажа, че имам конкретни данни в момента, тъй като приключвам това голямо разследване. За мен най-голямата опасност в момента реално не е хибридната война – България за тях е наистина любимо поприще за хибридна война – а по-скоро това, което се нарича кинетична война. Тъй като взривяване на шопинг молове и убийства на хора по Европа е наистина нещо, което очаквам да ескалира много повече. Още веднъж – тези африканци, които се обучават на диверсии близо до Казан, в Русия – те ще бъдат пуснати някъде. И това за мен е големият риск за Европа и за България: създаване на хаос чрез терористични актове, за които няма да е ясно откъде идват", смята Грозев, който преди това в интервюто беше посочил, че в Русия се изпращат млади хора от Нигерия за обучения във военната академия на Главното разузнавателно управление (ГРУ).

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"В един документ на руските служби, който публикувахме миналата година в The Insider, много ясно се описва тяхната стратегия. Тя не е непременно да се атакуват военни обекти в Европа или да се създава проруско обществено мнение – това те са го зачеркнали като много трудно, освен там, където си има готовност на населението, може би частично и в България. А във всички други страни – да се създава екзистенциален страх чрез масовост на безредици, масовост на протести, масовост на терористични актове, за да могат всички тези страни да се затворят в своя вътрешнополитически живот и да не мислят за това, което става извън страната им - да не мислят за подкрепа на Украйна и така нататък, или за човешки права в Русия, да речем. Това е стратегията", каза Христо Грозев в интервюто за "Извън Ефир".

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