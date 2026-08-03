Легионерска болест вилнее в швейцарски град, един е починал, десетки са заразени

Епидемия от легионерска болест в швейцарския град Базел причини смъртта най-малко на един човек, а още 26 души са заразени с тежкото респираторно заболяване, съобщиха градските власти, цитирани от Франс прес и БТА. Властите предполагат, че източник на заразата са охладителните кули, изградени към офис сграда в града. Медицински екипи „в момента следят повишаване броя на случаите на легионерска болест (легионелоза - бел. АФП). Това са случаи на пневмония, причинени от бактерията Legionella pneumophila“, се казва в изявление за медиите на департамента по здравеопазване на полукантона Базелщат. Още: Оттичайте водата в хотелите: Първи случай на легионерска болест у нас

Към сегашния момент са регистрирани 26 случая на заразени. Девет от тях са оставени на лечение в болница. “За жалост един човек почина, а още един е в интензивно отделение“, казаха властите. Легионелозата е болест, която засяга белите дробове. Инфекцията се предава чрез вдишване на водни аерозоли, заразени с бактерията. По-голямата част от случаите са от един и същи квартал в Базел, но има няколко единични случая и в други части на града, разположен край река Рейн, който граничи с Франция и Германия. Още: Легионерската болест: Проф. Кантарджиев за причините, симптомите и лечението