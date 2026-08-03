Войната в Украйна:

По-евтин бензин и победи на фронта: ВИДЕА как Путинова Русия лъже

03 август 2026, 17:53 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
По-евтин бензин и победи на фронта: ВИДЕА как Путинова Русия лъже

Бензинът внезапно поевтиня в Красноярск, в южната част на Централна Русия, но има уловка - това малко "чудо" се случи точно преди визита на диктатора Владимир Путин. „Какво се случи? A-95 е 68 рубли (74 евроцента - бел. ред.). Невероятно! Какво чудо се случи в нашия град? […] Кой е дошъл да ни посети? Кой, кой?“, казва местен репортер на фона на растящите цени по бензиностанциите и недостига заради украинските удари по нефтопреработвателни заводи.

Официалните лица твърдят, че спадът в цената в Красноярск се дължи на нови доставки на гориво, на което, разбира се, „напълно вярваме“, пише иронично беларуската опозиционна телевизия Nexta. Подобно „чудо с бензина“ беше наблюдавано и в Иркутск малко преди посещението на Путин там, припомня медията.

Лидерът на Кремъл пристигна в Красноярск днес, а деца скандираха името му: „Путин! Путин! Путин!“, поздравявайки диктатора.

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В социалните мрежи се питат дали това е истинският Владимир Путин, или някой от така прочутите "двойници".

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Руската армия дистанционно е поставила знаме на сграда край Суми, твърдейки, че е завзела нова позиция

Що се отнася до другите лъжи на Кремъл, които все пак са си истини в паралелната руска реалност - а именно "невероятните успехи" на фронта и неизбежната победа - то 105-а самостоятелна бригада за териториална отбрана на Украйна съобщи, че руските въздушнодесантни войски дистанционно са поставили знаме на покрива на сграда във Велика Писаровка, област Суми.

Украинските войски реагираха незабавно и унищожиха знамето в рамките на 30 секунди. Причината за този ход на руската армия е да покаже, че завзема позиции в северната част на Украйна, макар това да не е факт.

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Русия Владимир Путин руска армия Красноярск война Украйна руски бензин
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