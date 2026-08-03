По-евтин бензин и победи на фронта: ВИДЕА как Путинова Русия лъже

Бензинът внезапно поевтиня в Красноярск, в южната част на Централна Русия, но има уловка - това малко "чудо" се случи точно преди визита на диктатора Владимир Путин. „Какво се случи? A-95 е 68 рубли (74 евроцента - бел. ред.). Невероятно! Какво чудо се случи в нашия град? […] Кой е дошъл да ни посети? Кой, кой?“, казва местен репортер на фона на растящите цени по бензиностанциите и недостига заради украинските удари по нефтопреработвателни заводи.

Официалните лица твърдят, че спадът в цената в Красноярск се дължи на нови доставки на гориво, на което, разбира се, „напълно вярваме“, пише иронично беларуската опозиционна телевизия Nexta. Подобно „чудо с бензина“ беше наблюдавано и в Иркутск малко преди посещението на Путин там, припомня медията.

🤣 Gasoline suddenly got cheaper in Krasnoyarsk



“What happened? AI-95 is 68 rubles. Unbelievable! What kind of miracle happened in our city? […] Who has come to visit us? Who, who?” a local reporter says.



Interestingly, this little miracle happened just before the Kremlin… pic.twitter.com/6N4okhMww7 — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Лидерът на Кремъл пристигна в Красноярск днес, а деца скандираха името му: „Путин! Путин! Путин!“, поздравявайки диктатора.

Още: "В правителството има групичка с връзки с Москва, руските служби искат "Лукойл" за изпиране на нефт": Христо Грозев с ново разследване (ВИДЕО)

В социалните мрежи се питат дали това е истинският Владимир Путин, или някой от така прочутите "двойници".

The Kremlin chief has arrived in Krasnoyarsk



"Putin! Putin! Putin!" the children chanted as they greeted the bunker grandpa.



Or maybe this isn't the bunker one after all? A touring version? Share your suggestions in the comments. pic.twitter.com/jj3rYGdXHX — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Руската армия дистанционно е поставила знаме на сграда край Суми, твърдейки, че е завзела нова позиция

Що се отнася до другите лъжи на Кремъл, които все пак са си истини в паралелната руска реалност - а именно "невероятните успехи" на фронта и неизбежната победа - то 105-а самостоятелна бригада за териториална отбрана на Украйна съобщи, че руските въздушнодесантни войски дистанционно са поставили знаме на покрива на сграда във Велика Писаровка, област Суми.

Ukraine's 105th Separate Territorial Defense Brigade said Russian airborne troops remotely placed a unit flag on a rooftop in Velyka Pysarivka, Sumy region. Ukrainian troops responded immediately and destroyed the flag within 30 seconds. #Ukraine pic.twitter.com/5TF2M9WHBO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2026

Украинските войски реагираха незабавно и унищожиха знамето в рамките на 30 секунди. Причината за този ход на руската армия е да покаже, че завзема позиции в северната част на Украйна, макар това да не е факт.

Още: Руският патриарх, когото Радев спаси от санкции, нарече ядреното оръжие "Божия благодат". Армията на Путин се оказа раздрънкан "Москвич" (ОБЗОР - ВИДЕО)