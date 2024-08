30 ранени, след като виенско колело се запали в Лайпциг (ВИДЕО)

Повече от 30 души бяха ранени, когато виенско колело се запали по време на музикален фестивал близо до източния германски град Лайпциг, съобщиха от полицията.

Пожарът, който избухна „малко след 21:00 ч. местно време“, бил причинен от „запалването на две гондоли“ на атракциона, съобщи говорител за АФП.

Пожарът бързо е бил овладян от пожарната, но четирима души са изгорели, а един човек е пострадал при падане, допълва този източник. Останалите ранени, „общо 18 души“, са пострадали при вдишване на дим от пожара.

Around 30 people have been injured after a ferris wheel at a music festival in Germany caught fire.#Germany #Ferriswheel #Fire pic.twitter.com/H1Uuj27rhr — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) August 18, 2024

Освен пътниците, по думите на говорителя, при намесата си са пострадали и членове на полицията и пожарната.

Снимки, публикувани от пресата, показват гъст черен дим, който се стеле от две горящи гондоли в горната част на виенското колело.

„Всички хора бяха откарани в близките болници, а спасителни хеликоптери се отзоваха“, добави говорителят.

Фестивалът „Хайфийлд“, който се провежда от 16 до 18 август на брега на езерото Щормталер Зее, близо до Лайпциг, е рок и поп фестивал, който привлича десетки хиляди хора всяко лято.

⚡️During the Highfield Festival in the German city of Leipzig , a Ferris wheel with people in its cabins caught fire.



Two booths caught fire while customers were inside. The incident left more than 30 people injured, with at least two in serious condition.



The causes of the… pic.twitter.com/AXavn1WCnq — John Spectator (@johnspectator) August 17, 2024

Тазгодишният състав включва американския певец Macklemore, британската група The Cooks и американската пънк група Rise Against.

Според съобщения в пресата програмата е била възобновена след пожара, предава БГНЕС.

Around 30 injured after Ferris wheel catches fire Saturday at Leipzig's Highfield music festival in Germany. Two gondolas on the Ferris wheel caught fire, the festival said, but the cause of the blaze is not yet known.😬"Terrifying and horrifying!" pic.twitter.com/wby7fogSzJ — Sumner (@renmusb1) August 17, 2024

ОЩЕ: Картини на Ван Гог и Моне са пострадали при пожара в една от най-известните лондонски галерии