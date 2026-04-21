300 км дим: Рафинерията в Туапсе все още гори (ВИДЕО)

21 април 2026, 20:02 часа 445 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Димът от горящата рафинерия в Туапсе е достигнал до Ставропол. Това се вижда от сателитна снимка на NASA Worldview, направена днес, 21 април, предаде Радио Свобода. Смята се, че пожарът е засегнал до пет резервоара за съхранение. Димът от пожара се е разпрострял на повече от 300 километра. Оперативната група на Краснодарския край заяви, че продължават усилията за гасене на пожари след два удара на украинските въоръжени сили по нефтената рафинерия в Туапсе.

Местните жители съобщават за замърсяване в и около Туапсе. По-рано беше съобщено, че в града е имало „нефтен дъжд“, а регионалните власти съобщиха за появата на гигантско нефтено петно ​​във водите край брега. Рафинерията гори вече повече от 40 часа.

Евгения Чаушева Отговорен редактор
рафинерия дим пожар война Украйна руска рафинерия Туапсе
