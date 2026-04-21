Какво ще прави Мадяр: Украйна атакува станция, важна за петролопровода "Дружба"

Украйна е атакувала станция "Самара", която работи и като част от системата на петролопровода "Дружба". Това твърдят украински медии начело с РБК-Украйна, позовавайки се на източници в Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Губернаторът на Самарска Вячеслав Федорищев съобщи в профила си във ВКонтакте, че тази нощ в областта е атакуван "промишлен обект", без да уточнява кой е обектът.

"Атаката е извършена снощи с помощта на дронове от Центъра за специални операции "Алфа" на СБУ. Голям пожар е избухнал в линейната производствено-диспечираща станция "Самара" в село Просвет в Самарска област на Русия. Това съоръжение е важна част от руската петролна транспортна инфраструктура. Според предварителни данни, дронове на СБУ са повредили 5 резервоара за съхранение на суров петрол с обем 20 000 кубически метра", твърди РБК-Украйна.

❗️Ukrainian SBU drones have struck the Samara oil pumping station, reportedly hitting five crude storage tanks of 20000 cubic meters each linked to Urals export supply. #Ukraine pic.twitter.com/r60GftyVAK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 21, 2026

Все още няма потвърждение на тази информация. FIRMS, системата за наблюдение на пожари на НАСА, засега не сочи да има пожари в района на станцията, отбелязва руската опозиционна информационна платформа ASTRA.

"Самара" е част от основната нефтопроводна система (включително петролопровода "Дружба") и е основен разпределителен център за петролни потоци от различни руски региони.

Припомняме, че "Дружба" не работи и заради това отношенията между Унгария и Украйна са обтегнати. Съоръжението спря работа след като на 27 януари, 2026 година беше ударен негов обект в Лвовска област - при масирана комбинирана руска въздушна атака срещу цели в цяла Украйна. Киев обаче не поправя пораженията и твърди, че са необходими по-сериозни ремонтни дейности, за да се изключи повишен риск от вторичен взрив. Но Bloomberg съобщи, че още днес, 21 април, е възможно петролопроводът да заработи, а победителят в унгарските парламентарни избори Петер Мадяр втвърди малко тона спрямо Украйна и поиска "Дружба" да заработи по-бързо - Още: По-скоро от очакваното: Петер Мадяр обяви кога ще потече петрол по нефтопровода "Дружба"

През това време рафинерията в Туапсе гори вече почти 40 часа след като украински далекобойни дронове я поразиха:

