40 млн. долара отиват за "Евровизия" догодина

Жителите на Базел одобриха с огромно мнозинство на референдум отделянето на близо 40 млн. долара за провеждането на конкурса "Евровизия" през следващата година. Окончателните резултати показаха, че 66,6% от гласоподавателите в швейцарския град подкрепят влагането на парите им в събитието. Избирателната активност беше 57%.

"Радвам се за Базел и за екипа на проекта, който вече е вложил много страст в организирането на песенния конкурс "Евровизия 2025", заяви пред АФП регионалният президент на Базел-град Конрадин Крамер. "За Базел "Да" означава, че ще можем да посрещнем посетителите от Швейцария и Европа с отворени обятия и да им предложим прекрасна програма", добави той. Швейцарският певец Немо спечели "Евровизия 2024", давайки на Швейцария правото да бъде домакин на 69-ото издание догодина.

Още: Звезда от Евровизия 2024 категорично отказа да пее на конкурса догодина

🇨🇭 Interim results of the Basel-Stadt cantonal referendum to approve funding for #Eurovision has the "Yes" option ahead, with 36,489 votes compared to 18,462 for "No".



Final results are expected after 18:00 CET.



More: https://t.co/VBs1v9Zzwf pic.twitter.com/tUwPaJslpF