Древният убиец, който не може да бъде победен

Една четвърт от световното население - около 2 милиарда души - несъзнателно носят "спяща" туберкулозна инфекция. Това е заболяване, което знаем как да лекуваме още от 1950-те години, но въпреки това туберкулозата продължава да убива повече от 1 милион души всяка година.

Целта на Световната здравна организация (СЗО) е до 2030 година случаите на туберкулоза да намалеят с 80 процента. Но Ковид пандемията нанесе удар по тези усилия: напредъкът беше стопиран, тъй като вниманието изцяло беше насочено към справяне с пандемията.

Днес туберкулозата отново е най-смъртоносната инфекциозна болест в света. Макар че засяга предимно страни с по-ниски доходи, богатите държави не са имунизирани. През 2024 г.

Още: Тревожни данни за заболеваемостта от туберкулоза след ковид: Увеличение и рискове

Великобритания отчете 13% ръст на заболяването, което застрашава статута ѝ на страна с ниско ниво на туберкулоза. А в САЩ през януари т.г. беше регистрирано най-голямото в историята на страната огнище на туберкулоза.

Какво представлява туберкулозата

Находки на човешки останки от 4000 г. пр.н.е. показват, че от хиляди години туберкулозата заразява хора по въздушно-капков път. Причинител е Mycobacterium tuberculosis - бактерия, идентифицирана за пръв път от германския учен Роберт Кох през 1880-те години.

За разлика от редица болестотворни микроби, туберкулозата може да се намира в спящо състояние в организма на човека в продължение на десетилетия, без да предизвиква симптоми. Когато се активира - често заради отслабнал имунитет, тя атакува белите дробове и може да се разпространи по цялото тяло. Типичните симптоми включват кашлица, треска и загуба на тегло.

Още: Севернокорейците намериха ловък начин да се освобождават от участие на фронта в Украйна

Туберкулозата е изключително устойчива и трудна за овладяване. Въпреки че има начини за диагностициране и лечение на болестта, няколко критични пречки продължават да възпрепятстват елиминирането ѝ.

"Ефективните тестове за туберкулоза продължават да са твърде скъпи", казва Ясмин Берендс от "Лекари без граници". От СЗО са изчислили, че всяка година близо 3 милиона случая на туберкулоза остават "скрити", тъй като не се диагностицират, а това спомага за предаването на инфекцията. Тези случаи са известни като "липсващите милиони".

"Трябва да преминем от пасивно към проактивно търсене на случаи", казва д-р Мохамед Ясин, старши съветник по въпросите на туберкулозата в Глобалния фонд. Той смята за особено важно да се достигне до хората с висок риск и ограничен достъп – в домовете, затворите, бедняшките квартали и отдалечените общности.

Децата, изложени на риск от туберкулоза, често остават недиагностицирани или в най-добрия случай диагнозата се поставя с голямо забавяне, засяга друг аспект Ясмин Берендс от "Лекари без граници".

Още: Доклад: Колко здрави са българите и от какво умират най-често?

Туберкулозата може да развие резистентност към антибиотици

Бактериите на туберкулозата могат да развият резистентност към антибиотици, особено когато лечението е прекъснато или непълно. Стандартното лечение на туберкулозата изисква множество антибиотици, приемани последователно в продължение на шест месеца - режим, който много пациенти трудно изпълняват поради странични ефекти или ограничен достъп до здравни грижи.

Мултирезистентната туберкулоза изисква по-дълги и по-скъпи курсове на лечение. По оценка на СЗО само през 2023 г. е имало 400 000 нови случая на резистентна на лекарства туберкулоза.

Първата и единствена ваксина срещу туберкулоза, известна като БЦЖ, е разработена преди повече от век. Въпреки че предпазва децата от най-тежките форми на туберкулоза, тя осигурява минимална защита на възрастните.

Финансирането е основната пречка пред разработването на по-добри ваксини. За сравнение: ако за ваксините срещу Ковид-19 са били заделени 90 милиарда долара, то през последните 11 години за изследвания на ваксини срещу туберкулоза са били осигурени едва 1,1 милиарда долара.

Решението на американското правителство да намали финансирането на USAID, както и съкращаването на чуждестранната помощ от други държави заплашват да подкопаят напредъка в страните с висока заболеваемост в един много критичен момент. "Устойчивото международно финансиране е от съществено значение за глобалната борба срещу туберкулозата. Всяко намаляване на финансирането - независимо дали е временно или дългосрочно - може да има реални и непосредствени последици за живота на хората", казва д-р Ясин.

Можем ли да изкореним туберкулозата?

Новите инструменти за молекулярна диагностика могат да откриват туберкулоза за часове, а не за седмици, което дава възможност за по-бързо лечение. Междувременно няколко кандидати за ваксини срещу туберкулоза са в късен етап на клинични изпитания.

Справянето с туберкулозата обаче ще изисква много повече действия в различни сектори: укрепване на здравните системи, справяне с бедността и недохранването, подобряване на жилищните условия, осигуряване на всеобщ достъп до диагностика и лечение. "Защото туберкулозата вече не е тиха епидемия", предупреждава д-р Ясин.

Източник: Дойче веле