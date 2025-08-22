"Не мога да преценя, че са чак в толкова лошо състояние коланите": Случаят със загиналото при парасейлинг дете

Видях само, че единият колан е леко посукан, имаше едно парче, което висеше при рейката. Това заяви адвокат Ваня Радиева, която защитава Христо Раев - управлявалият лодката за парасейлинг в Несебър, с която се случи фатален инцидент и загина 8-годишно момченце. "Аз лично не можах да преценя, че са в чак толкова лошо състояние коланите", каза Радиева пред bTV.

В унищожителен репортаж също в сутрешния блок на Нова телевизия бяха показани снимки на въпросните колани (прокуратурата също ги показа) - това беше основният акцент на репортажа. Поканен беше да говори и човек, занимаващ се с екстремни спортове. Той специално обърна внимание първо на използваните карабинери и обяви, че това са устройства за 2 лева, които не дават гаранция на практика за нищо, защото нямат гаранция какво тегло издържат. Има карабинери за по 25-30 лева с гаранция, каза коментиращият пред Нова ТВ.

Същевременно Радиева добави, че коланите можело да са подменени. Пред съда (Раев) каза, че това не са коланите на фирмата - "по какво ги разпозна и как" тепърва щяло да се изяснява, по думите на юриста.

На въпрос как ще коментира, че Камен Танев (морякът) е изхвърлил част от коланите в морето, Радиева отговори, че това е укриване на доказателства. Какво е влагал в тази реакция, не знам - може би е шок, предположи юристът. Тя коментира и, че в случая е трябвало да има трети човек, инструктурор по парасейлинг, а е нямало.

Раев за момента е освободен от съда - с парична гаранция от 5000 лева.

