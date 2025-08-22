Ще замръзнем ли? Проф. Георги Рачев заговори за понижаване на температурите

Всичко зависи от това кой какво разбира под лято. Лято си е – 25 градуса какво е? Есен ли е, пролет ли е? Че събота, неделя и понеделник ще има малко по-ниски температури, не означава нищо. Такава е и тенденцията. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев. "Нахлува по свеж въздух, но няма да се срутят температурите, няма да замръзнем. Да, ще превали", добави той.

По думите му събота, неделя и понеделник ще е хубаво, свежо, след което отново ще има повишаване на температурите, после пак малко ще паднат. "Чака ни едно хубаво, динамично време", заяви професорът.

През уикенда на места ще превали, но валежите няма да са кой знае какво като количество.

"Не виждам катастрофална промяна във времето", каза той относно някои апокалиптични прогнози.

Времето днес

В петък през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони от страната, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки.

Максималните температури ще са от 28- 31 градуса на места в западна България до 35-37 градуса в Горнотракийската низина и Лудогорието, в София - около 29 градуса.