Съмнения за подменени проби и намеса в доказателствата: Говори адвокат на пометените от АТВ в Слънчев бряг

Има много неща, които трябва да се изяснят. Пуснахме множество жалби. Веднага след инцидента в Слънчев бряг, полицай е тествал АТВ-то - натиснал е спирачката и е обърнал волана. Така е описано, това твърдеше и защитата. За нас това не само буди съмнение, но и е основание за още една проверка. Имаме съмнение и относно начина на вземане на теста за употреба на наркотици. Искаме да се вземе ДНК от самата проба, за да се види дали тя съответства на обвиняемия. Това каза адвокатът на семейството Георги Радков в ефира на Нова телевизия.

Той обясни и че изглежда умишлено с тази висока скорост и тълпата от хора да не предприемеш никакви действия, за да предотвратиш катастрофа.

Какво е състочнието на пострадалите?

"Лекарите поддържат сърцето на Христина изкуствено. Казаха, че не може да се направи нищо. Детето вече диша самостоятелно, но състоянието му остава критично", обясни Юлиян, който е член на семейството.

Братът на жената каза, че ще направи всичко възможно шофьорът да си понесе последствията.

"Благодарна съм на хората, които ще дойдат да ни подкрепят на протеста. Знам, че нищо няма да върне детето ми", заяви през сълзи майката на тежко пострадалата Христина.

Днес ще има протест в подкрепа на семейството на пострадалите пред Съдебната палата в три града. Причината – съмнения за безпристрастността на разследването на тежкия инцидент. Демонстрацията ще започне в 12:00 часа.

Обвиняемият е син на полицай и близки на пострадалите смятат, че това може да повлияе при разследването.

Случаят е поет от Националната следствена служба след разпореждане на и. ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов.