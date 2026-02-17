425 ракети и дронове полетяха към Украйна, ПВО не се справи с балистичните "Искандер-М" (ВИДЕО)

В нощта на 17 февруари (от 18:00 часа на 16 февруари) Русия е атакувала Украйна с 4 балистични ракети „Искандер-М“ от региона на Ростов и от окупирания Крим, 20 крилати ракети Х-101 от Каспийско море, 4 крилати ракети „Искандер-К“ от Курска област, 1 управляема ракета Х-59/69 от въздушното пространство на окупираната Донецка област, както и 396 дрона „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други видове безпилотни машини от Курск, Орел, Милерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово и Крим. От тях около 250 са "Шахед", съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.

Това означава, че Москва е атакувала с общо 425 въздушни средства.

Какво свали Украйна?

Според предварителни данни, публикувани от ВВС към 09:30 часа, системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 392 въздушни цели:

20 от 20 крилати ракети Х-101, изстреляни от въздуха;

4 от 4 крилати ракети "Искандер-К";

1 от 1 управляема ракета Х-59/69;

367 от 396 дрона.

Четирите балистични ракети "Искандер-М" са успели да пробият ПВО и са регистрирани удари, съобщават от ВВС на Украйна. Регистрирани са поражения и от 18 безпилотни летателни апарата. Общо са поразени 13 места, има и падане на отломки от свалени дронове на 8 места. Към този час атаката продължава.

Нападението на Русия засегна редица региони на Украйна и дойде ден след като президентът Володимир Зеленски предупреди за готвена масирана атака. Днес се подновяват и тристранните мирни преговори в Женева между Русия, Украйна и САЩ: "Мирните" преговори за Украйна започват с дъжд от руски ракети и украински дронове. Данни за първи големи щети (ВИДЕО).