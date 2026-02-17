Вече е ясно кога Гюров ще представи служебния кабинет

Държавният глава Илияна Йотова ще приеме в сряда (18 февруари) кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров. Срещата им ще се проведе от 12 часа на "Дондуков" 2. На 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство, съобщиха от прессекретариата на президента.

Държавният глава обясни, че се е спряла на Гюров, защото единствено той, сред всички кандидати, подава оставка от публичния пост, който заема. ОЩЕ: Йотова обясни защо е избрала Гюров

Другите възможни кандидати бяха заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Президентът поиска от бъдещия служебен премиер да предложи политически безпристрастен кабинет и да носи отговорност за него. Тя предупреди, че може да не се съгласи с предложението му, ако види в списъка с министри хора, които не са подходящи за това.

"Разбирам колко много очаквания са съсредоточени върху нас и разбирам каква е задачата, а тя е да има едни честни избори, тя е хората да видят смисъл да гласуват и да се работи без да се създава истерия", заяви Гюров. ОЩЕ: "Никой на никого няма доверие": Гюров взе мандата с обещание и молба

"В следващите дни ще направя всичко възможно, ще положа всички усилия да намеря хората и да събера екип, в който всички ще намерят своя образ. Хора, които ще се представят не със своите политически позиции, а с опит, с експертиза и с приличие", добави Гюров.

Той увери, че хората, които ще избере няма да се налагат чрез агресия и ще всяват спокойствие. "Бих помолил само за едно - не очакваме кредит на доверие. Не очакваме и търпение. Това, което очакваме е възможност да се докажем с работа", добави Гюров.