Войната в Украйна:

Вече е ясно кога Гюров ще представи служебния кабинет

17 февруари 2026, 10:50 часа 379 прочитания 0 коментара
Вече е ясно кога Гюров ще представи служебния кабинет

Държавният глава Илияна Йотова ще приеме в сряда (18 февруари) кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров. Срещата им ще се проведе от 12 часа на "Дондуков" 2. На 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство, съобщиха от прессекретариата на президента.

Държавният глава обясни, че се е спряла на Гюров, защото единствено той, сред всички кандидати, подава оставка от публичния пост, който заема. ОЩЕ: Йотова обясни защо е избрала Гюров

Другите възможни кандидати бяха заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Президентът поиска от бъдещия служебен премиер да предложи политически безпристрастен кабинет и да носи отговорност за него. Тя предупреди, че може да не се съгласи с предложението му, ако види в списъка с министри хора, които не са подходящи за това.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Разбирам колко много очаквания са съсредоточени върху нас и разбирам каква е задачата, а тя е да има едни честни избори, тя е хората да видят смисъл да гласуват и да се работи без да се създава истерия", заяви Гюров. ОЩЕ: "Никой на никого няма доверие": Гюров взе мандата с обещание и молба

"В следващите дни ще направя всичко възможно, ще положа всички усилия да намеря хората и да събера екип, в който всички ще намерят своя образ. Хора, които ще се представят не със своите политически позиции, а с опит, с експертиза и с приличие", добави Гюров.

Той увери, че хората, които ще избере няма да се налагат чрез агресия и ще всяват спокойствие. "Бих помолил само за едно - не очакваме кредит на доверие. Не очакваме и търпение. Това, което очакваме е възможност да се докажем с работа", добави Гюров.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Илияна Йотова служебен кабинет Андрей Гюров предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес