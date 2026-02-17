Руснаците тъкмо изгасиха пожара, а Украйна подпали нов в петролния терминал "Таманнефтегаз" (ВИДЕО)

В село Волна в Краснодарския край на Руската федерация отново е възникнал пожар в резервоар за нефт - за втори път в рамките на няколко дни. Това е в резултат на атака с дрон, съобщи екипът за реагиране при извънредни ситуации в региона на 17 февруари. "В село Волна в район Темрюк резервоар с нефтопродукти е възпламенен в резултат на атака с дрон. Няма пострадали", гласи изявлението.

Пожарът е обхванал площ от 1250 квадратни метра. В гасенето са ангажирани 67 души и 19 единици техника, включително персонал от руското Министерство на извънредните ситуации за Краснодарския край, съобщи оперативният щаб в Кубан.

Предходната атака с дронове

Припомняме, че в нощта на 15 февруари имаше украинска атака с дронове, поразила нефтения терминал „Таманнефтегаз“ близо до село Волна - оттам се изнасят петролни продукти за пристанище Таман.

Emergency services in Russia’s Krasnodar region said firefighters are still battling a blaze in the village of Volna after a drone attack. As of 10:00 on Feb 15, two fire sites cover 2,200 square meters. A total of 165 personnel and 45 units of equipment are involved. #Russia https://t.co/IvaorieDMz pic.twitter.com/wQnvfJ31pR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2026

Службите за спешна помощ в Краснодарския край тогава съобщиха, че пожарникарите се борят с два пожара в селото с обща площ около 2200 квадратни метра. Общо 165 души и 45 единици техника са били ангажирани в гасенето преди два дни. Имаше и руско потвърждение за удар по петролната база.

На 16 февруари бе съобщено, че пожарът, избухнал след украинската атака, е бил напълно потушен в рамките на 24 часа. Сега обаче той отново е пламнал, след като силите на Украйна пак осъществиха нападение в Краснодарския край. Припомняме, че снощи там бе поразена Илската рафинерия: Украйна атакува петролна рафинерия, Русия вдигна стратегически бомбардировачи (ВИДЕО).

Днес губернаторът Вениамин Кондратиев не съобщава нищо за украинска атака в областта, а руското военно министерство обяви, че над Краснодарския край са били свалени 18 дрона (от общо 151 в Русия) през нощта, както и още 3 между 7 ч. и 9 ч. московско време тази сутрин.

