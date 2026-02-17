Полша подготвя мащабен иск срещу Русия за престъпления за 1,3 трилиона евро

Полша започна да подготвя съдебен иск срещу Русия, с който иска репарации за престъпления, извършени през съветския период. Инициативата се изпълнява по искане на премиера Доналд Туск. Варшава ще поиска 1,3 трилиона евро обезщетение от Русия, както и от Германия за престъпления, извършени по време на Втората световна война.

Бартош Гондек, директор на института, нает от Туск да изучава историческите престъпления на Русия, заяви, че разследването ще бъде много по-обширно от работата му върху нацистките зверства, като се вземат предвид и четирите десетилетия на Студената война, когато Полша остава под съветско влияние, съобщи Financial Times.

Според Гондек екипът от около 10 полски историци, които работят по иска, е изправен пред по-големи препятствия от тези при изчисляването на германските репарации. Той нарече разследването "дългосрочен проект" като подчерта, че полските историци нямат достъп до особено чувствителни руски архиви, а много документи са били фалшифицирани или унищожени през съветския период.

Още: Полша: Нашите уважения, но ни трябват собствени ядрени оръжия

Изданието отбелязва, че делото на Полша срещу Германия остава нерешено. През декември миналата година германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че въпросът за репарациите "от германска гледна точка, юридически и политически, е окончателно приключен отдавна".

Със закон: Освобождават от наказателна отговорност поляците, биещи се в защита на Украйна