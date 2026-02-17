Супергрипът се оказа грипче

Много по-леко от очакваното засегна грипната вълна страната ни.

Вирусологът проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, коментира преминала ли е вече опасността и какви други вируси ни дебнат през този период на годината.

Не се стигна до епидемия

"Въпреки катастрофалните предсказания, тази година не се стигна до епидемия, не се стигна до затваряне на училища. Вълната дойде по-бавно. По-бавно се разви грипната епидемия от съседните държави, а пък страните в Западна Европа избързаха тази година, имаше много случаи. Така нареченият супергрип се оказа не толкова опасен. Болните тази година са много по-малко от миналата година. Също така, случаите на хоспитализации са много по-малко. Бавно намаляват случаите като средно за страната имаме около 103 на 10 000, което е слабо развитие", посочи той.

Той подчерта, че все още грип има и ще има и през следващите седмици, но втора вълна с много случаи не се очаква.

"Опасността е, ако започне по-бавно да си тръгва грипът - да се стационира броят на новите случаи на заболели", отбеляза проф. Кантарджиев.

"В края на миналия месец и началото на този месец беше пикът и тогава от материалите, които бяха за изследване в Националния център по заразни болести с генетични методи - около 37% от всички материали бяха с грип. Сега са само 17%", допълни още той, предаде бтв.

Ваксините и навременното лечение са сработили

Кантарджиев е на мнение, че това се дължи първо на ваксините и второ на това, че хората са провели необходимите разговори с общопрактикуващите лекари и са имали под ръка антивирусни лекарства, изписвани с рецепта, които са строго срещу грипа.

Източник: БГНЕС

"Ако се вземат в първите часове на проявата на заболяването, обаждайки се по телефона и разказвайки на доктора, и ако започнеш веднага лечението с тези лекарства, на другия ден вече си добре и не заразяваш другите", посочи експертът.

Според него личната грижа се е променила, както и интелигентността на обществото.

"Грипът е с най-кратък инкубационен период. Като си бил на събиране с кашлящи и смъркащи, грипът обикновено за 24-48 часа се проявява", отбеляза Кантарджиев.

Той допълни и че случаите на COVID-19 от началото на годината са "смешно малко" сравнение с преди 5 години, както и че заболяването сега протича леко. Водещият симптом е болно гърло.

"Моята рецепта са резани лимон, топени в сода за хляб. Приемат се след ядене - да ви кажа най-доброто средство за гърло", посочи бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Сега много се говори за респираторния синцитиален вирус, поради факта, че вече има ваксина, която даже някои западни, по-богати държави, си позволяват да я препоръчват и на младежи, и на възрастни", обясни той.

Проф. Кантарджиев подчерта, че най-вече боледуват децата до 1 година, като недоносените са особено уязвими. През последните години пък станало ясно, че от този вирус боледуват и много възрастни, като често те го изкарват тежко.