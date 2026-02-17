Русия с официална нота за Навални: Надпревара кой ще измисли по-оригинално оправдание за отравянето

Русия изпрати нота до Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО), в която категорично отхвърля всички обвинения за отравянето на Алексей Навални. Опозиционният лидер почина в наказателна колония в Харп, близо до Полярния кръг, на 16 февруари 2024 г. Преди три дни, на 14 февруари 2026, лидерите на Обединеното кралство, Швеция, Франция, Германия и Нидерландия издадоха съвместно изявление относно убийство на Навални.

Лабораториите в тези 5 страни анализираха проби, взети от тялото на дисидента след смъртта му и изнесени тайно от Руската федерация от негови поддръжници. Изследователите стигнаха до заключението, че политикът е бил отровен с епибатидин - вещество, извлечено от отровата на еквадорска отровна жаба: Разкриха точната отрова, с която Русия уби Алексей Навални.

Този невротоксин е споменат в уебсайта на разработчика на химическия агент „Новичок“ – Федералното държавно унитарно предприятие „Държавен научноизследователски институт по органична химия и технологии“ (GosNIIOKhT) на Русия.

„Само руската държава е имала средствата, мотива и възможността да използва този смъртоносен токсин срещу Навални по време на престоя му в руска наказателна колония в Сибир и ние я считаме за отговорна за смъртта му“, се казва в изявлението на петте държави, публикувано на уебсайта на британското правителство.

Официалният отговор на Русия

Руската информационна агенция ТАСС, която е под контрола на Кремъл, съобщи днес за нотата, която Москва е изпратила до ОЗХО. Агенцията се позовава на изявление на Владимир Тарабрин - постоянен представител на Русия в Организацията за забрана на химическите оръжия. Според него страната счита лабораторните резултати, изразени от няколко европейски правителства, за „информационна атака“ срещу Москва.

Пропагандният рупор на режима на Владимир Путин не пропуска да отбележи, че Навални е бил обявен за "терорист" и "екстремист" в Русия - етикет, който Кремъл лепи на всеки, осмелил се да се противопостави на диктатора и неговата кохорта.

Тарабрин посочи, че европейските страни не са представили никакви доказателства или експертно мнение по въпроса. Той счита, че целта на Запада е да създава „шумни фалшиви истории и истерични обвинения“ - неприятелски настроените страни не се интересували от търсенето на реални отговори.

Още реакции от Москва

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков по-рано заяви, че Москва е много негативно настроена към западните твърдения относно „заключенията“ за причините за смъртта на Навални и ги отхвърля категорично.

🥱 “This Is Needed by the EU” — Russian Foreign Ministry Responds to Reports of Navalny’s Poisoning on Anniversary of His Death



Maria Zakharova said that claims about the alleged poisoning of Alexei Navalny with “frog poison” are needed by the EU to “chew over” or distract from… pic.twitter.com/K9cp8B6BH8 — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026

Говорителят на външното министерство Мария Захарова пък измисли по-оригинална теза - че ЕС и Западът се нуждаят от това обяснение, за да отвлекат вниманието от скандалите около досиетата "Епстийн": От Русия с любов: В досиетата "Епстийн" Путин се споменава над 1000 пъти.