Жертва и ранени в Суми при мощната руска атака, Украйна отвърна с удар по важен завод за оръжия (ВИДЕО)

Един човек е загинал, а шестима са ранени при руска атака с дронове в украинската Сумска област, съобщава местната прокуратура на 17 февруари - ден, в който се подновяват тристранните мирни преговори между Москва, Киев и Вашингтон и в който Русия предприе поредно масирано въздушно нападение, както предупреди часове по-рано президентът Володимир Зеленски. В нощта на 16 срещу 17 февруари руските въоръжени сили са използвали три дрона, за да атакуват жилищни сгради в община Кириковски, район Ахтирски на област Суми.

Това е част от по-широката комбинирана атака с ракети и дронове срещу цяла Украйна:

При руската атака в региона на Суми е загинала 68-годишна жена, а 42-годишният ѝ син, 40-годишната ѝ снаха и двамата им сина - на 7 и 15 годин -и са били ранени, уточни прокуратурата. Освен това 79-годишна жена и 54-годишен мъж са били ранени в съседна къща. "Пострадалите са хоспитализирани и получават необходимата медицинска помощ. Прокурорите, в сътрудничество с други правоохранителни органи, документират последствията от стрелбата", се казва в изявлението.

Води се досъдебно разследване за „нарушаване на законите и обичаите на войната“ (част 2 от член 438 от Наказателния кодекс на Украйна).

Още повече ранени в Одеса

Броят на пострадалите в резултат на руската атака срещу гражданската и енергийната инфраструктура в Одеса и околния регион пък е нараснал до най-малко трима, твърдят местните власти. Преди това се съобщаваше за двама пострадали.

Има щети по гражданската и енергийната инфраструктура. В Одеса един дрон е ударил апартамент на горните етажи на жилищен блок и е избухнал пожар. "Отделни удари са регистрирани по складове и сграда на сервизна станция, като две коли са унищожени от пожар. Друг дрон се разби близо до частен дом, повреждайки фасадата и прозорците, а трети се разби в помещенията на гаражна кооперация, повреждайки седем гаража и две коли", заяви Олех Кипер, началник на регионалното управление в Одеса.

Ръководителят на военната градска администрация Серхий Лисак допълни, че през нощта сирените за въздушна тревога са прозвучали 6 отделни пъти. Всички пожари са били бързо потушени от спасителите.

"След нощната атака двама мъже на възраст 62 и 65 години са били ранени. Единият е в тежко състояние, а другият – в умерено състояние. И двамата са били хоспитализирани. Друга жена е получила медицинска помощ на място“, заяви представителят на местната власт.

В Днипро са повредени частно предприятие, административни сгради, жилищни сгради и автомобили - възникна пожар, който спасителите бързо погасиха, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. За щастие, няма пострадали.

Взрив и пожар в руски химически завод

Украйна отвърна не само с удари по Илската рафинерия в Краснодарския край, както вече съобщихме, но и с нападение по химически завод в Пермския ккрай. Местни жители съобщават в социалните мрежи за експлозия и пожар в завода „Метафракс“ в град Губаха. Абонат на опозиционния Telegram канал ASTRA от региона съобщи, че са били "нанесени четири до шест удара с дронове по завода", служителите са били изпратени в бомбено убежище и е избухнал пожар, който в момента се гаси.

Губернаторът Дмитрий Махонин съобщи само, че „в Пермския край са засечени вражески удари с дронове“. Той заяви, че никой не е пострадал при атаката с дронове, всички служби са уведомени и безопасността на жителите не е застрашена.

Междувременно жителите публикуват в местните социални медии, че са чули експлозии, последвани от движещи се превозни средства с мигащи светлини, които се насочвали към завода „Метафракс“. Един жител също така съобщи, че е имало 20 експлозии, които са били чути в местното училище. Някои ученици са били взети от родителите си. Мобилната интернет услуга е прекъсната в Пермския край.

Заводът "Метафракс" в град Губаха е част от химическия холдинг "Метафракс Груп". Компанията е специализирана в производството на химикали, включително метанол, формалин, както и органични производни, синтетични смоли и други химикали. Някои продукти като хексамин, метанол, уротропин и пентаеритритол са важни компоненти за производството на експлозиви и компоненти за оръжия.

"Метафракс Груп" е обект на санкции от страна на Великобритания и Украйна за своята дейност в руския отбранителен сектор.

Дронове атакуваха завода в Губаха и през септември миналата година. Тогава ASTRA, позовавайки се на свои източници, съобщи, че са били повредени газопровод, цех и пожарна станция.

