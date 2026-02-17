Десетки хиляди в Одеса са без вода и топлина след поредните руски удари (ВИДЕО)

"След масивна руска атака в много от нашите региони продължават спасителните и ремонтните дейности. Това беше комбинирана атака, целенасочено изчислена да нанесе възможно най-големи щети на нашия енергиен сектор", обяви украинският президент Володимир Зеленски сутринта на 17 февруари. Изявлението му дойде след поредната тежка нощ за Украйна, в която Русия атакува с 425 дрона и ракети, включително балистични, и нанесе поражения в редица области, пося смърт и рани цивилни.

"Бяха използвани близо 400 дрона и 29 ракети от различни типове, включително балистични. Значителен брой от тях бяха свалени, но, за съжаление, имаше и попадания", написа Зеленски в деня, в който се подновяват тристранните мирни преговори между САЩ, Украйна и Русия - в Женева.

Разрушенията в Одеса

"В Одеса десетки хиляди хора са без отопление и водоснабдяване след удара с дронове", съобщи украинският президент. "Всички необходими служби работят, за да помогнат. Общо 12 региона бяха атакувани и, за съжаление, има съобщения за 9 ранени, включително деца. Повече от десет жилищни сгради и железопътна инфраструктура бяха повредени".

Rescue and repair efforts are ongoing in many of our regions after a massive Russian attack. It was a combined strike, deliberately calculated to cause as much damage as possible to our energy sector. Nearly 400 drones and 29 missiles of various types were used, including… pic.twitter.com/hHkWCFkOGB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2026

Беше обявено, че има и поне една жертва - в Сумска област, където са ранени още шестима души: Жертва и ранени в Суми при мощната руска атака, Украйна отвърна с удар по важен завод за оръжия (ВИДЕО).

Междувременно най-големият частен енергиен оператор в Украйна - ДТЕК - съобщи за „изключително сериозни“ щети в резултат на руския удар по енергийната инфраструктура на Одеса. „Щетите са изключително сериозни. Ще отнеме много време, за да се възстанови оборудването в региона до работно състояние. В момента работим на място, разчиствайки отломките. Ще направим всичко възможно, за да ликвидираме последиците от удара възможно най-бързо. Първостепенна задача е възстановяването на електроснабдяването на критичната инфраструктура“, се казва в изявлението на енергийната компания.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Зеленски: Действията за мира трябва да бъдат насочени към единствения източник на тази агресия

"Партньорите трябва да отговорят на всички тези удари срещу живота. Русия трябва да бъде подведена под отговорност за агресията си. Нашата дипломация ще бъде по-ефективна, ако има справедливост и сила. Сила на натиск върху Руската федерация – натиск чрез санкции и постоянна, бърза подкрепа за украинската армия и нашата противовъздушна отбрана. За да бъде мирът реален и справедлив, действията трябва да бъдат насочени към единствения източник на тази агресия – защото именно Москва продължава убийствата, масивните атаки и нападенията", призова Володимир Зеленски.

Intelligence reports that the Russians are preparing new massive strikes on energy, and air defense must be configured properly. Any delay in supplying air defense missiles works for scaling up the damage from the strikes. Everything discussed in Munich must be implemented fast. pic.twitter.com/yG2xDdp50d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2026

Ден по-рано той изнесе разузнавателна информация, според която Русия се е готвела за нова масирана въздушна атака. Както и предишния път, в който той сподели такова нещо - през януари, така и сега разрушенията след ударите на Москва не закъсняха: "Русия подготвя масиран удар": Предишния път, в който Зеленски го каза, стана страшно.