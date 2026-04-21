50 свободни работни места на човек: Селскостопанският сектор на Украйна е на ръба

Селскостопанският сектор на Украйна е от критично значение за приходите от чуждестранна валута и бюджетните приходи. В същото време украинският агропромишлен комплекс в момента преживява пикова криза на работната сила, съобщи изданието kurkul.com. Недостиг на работна ръка в сектора вече беше регистриран през 2021 г., но сега той се е превърнал в структурна празнина, която не може да бъде запълнена с просто увеличение на заплатите.

Показателите

През последните пет години показатели са се променили по следния начин:

Броят на свободните работни места на човек се е увеличил от 14-16 на 48-52;

Средната възраст на персонала се е увеличила от 39 на 54 години;

Недостигът на машинисти и шофьори се е увеличил от 12% на над 65%;

Делът на жените на „мъжки“ позиции се е увеличил от 2% на 25%.

В резултат на руската инвазия, селскостопанският сектор на Украйна е загубил до 60% от най-продуктивните си мъже на възраст от 25 до 45 години, по-голямата част от които сега защитават страната. В същото време ниската раждаемост през 2000-те години доведе до недостиг на млади специалисти. Тези с достатъчни познания в областта на инженерството и агрономията са преминали към дистанционно консултиране или са напуснали страната. Единствените възможности за бизнеса са да привлича по-възрастни работници в предпенсионна или следпенсионна възраст и жени, както и да се съсредоточи върху повишена механизация на процесите.

Разходи

Заместник-председателят на Всеукраинския аграрен съвет Денис Марчук заяви, че разходите за сеитба вече са се увеличили с 18% в сравнение с миналата година поради войната в Иран. Земеделските производители е малко вероятно да работят на загуба, но подобни увеличения на цените на горивата, торовете и семената биха могли да доведат до значителен спад в добивите. Според проучване на Reuters, общият спад в украинското селскостопанско производство тази година може да достигне 10%.

