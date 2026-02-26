Убийството, което помрачи великия за България Мондиал'94

104 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Между 11 юни и 19 юли в САЩ, Мексико и Канада ще се проведе 23-ото издание на Световното първенство по футбол. Всички фенове на най-популярния спорт вече тръпнат в очакване, а надпреварата обещава да бъде много зрелищна. Предстоящият Мондиал е първият в историята, който ще се проведе в три държави-домакин, както и първият, в който участие ще вземат цели 48 страни. Това ще бъде и второто домакинство на САЩ на Световно първенство след надпреварата от 1994-та, когато „лъвовете“, начело с покойния Димитър Пенев, достигнаха до четвъртото място.

До началото на предстоящото Световно първенство има още няколко месеца и затова ще ви върнем към онази 1994 година и един инцидент, който беляза турнира завинаги. Инцидент, който шокира света, след като футболист бе убит, защото си отбеляза автогол на Мондиала.

Колумбия е един от топ отборите през 1994-та

През 1994-та Колумбия е един от най-силните отбори в света. Южноамериканците разполагат със състав, пълен със звезди. В тима на Франсиско Матурана личат имената на легенди от ранга на Фарид Мондрагон, Карлос Валдерама, Фреди Ринкон и Фаустино Асприля. По пътя си към Световното първенство в САЩ колумбийците мачкат наред, като дори прегазват Аржентина насред Буенос Айрес с категоричното 5:0.

Благодарение на отличното си представяне Колумбия влиза в Мондиал'94 като №4 в световната ранглиста, а това дава сериозни надежди на феновете за постигането на нещо голямо. В онези години обаче страната се намира в много тежка ситуация. Правителството води ожесточена война с наркокартелите, които са завладели южноамериканската държава. С помощта на САЩ колумбийските власти успяват да елиминират един от най-големите наркобарони в света – Пабло Ескобар.

Ескобар е убит в началото на декември 1993-та – малко преди старта на Световното първенство. Смъртта на Ел Патрон, както всички наричат наркобарона, трябва да донесе мир в страната, но не се случва точно така. Напротив – един от тогавашните национали по футбол на Колумбия пада жертва на войната с разпространението на дрога.

„Лос Кафетерос“ се представят много слабо на Мондиал'94

„Лос Кафетерос“ стартират участието си на Световното първенство в Щатите с надеждата, че ще могат да зарадват своите фенове с добро представяне и ще успеят да донесат малко радост на изстрадалия колумбийски народ. Още в първия си мач обаче те губят с 1:3 от Румъния на Георге Хаджи. Следва поражение с 1:2 от домакина САЩ. В този двубой защитникът на Колумбия Андрес Ескобар (б.а. - никаква връзка с Пабло Ескобар) си отбелязва автогол, който по-късно ще коства живота му.

В последния си мач Колумбия най-накрая си стъпва на краката. Тимът побеждава Швейцария с 2:0. Южноамериканците имат надежди, че ще успеят да достигнат до елиминациите, като един от най-добрите трети отбори в груповата фаза. Тази мечта обаче им е отнета заради по-лошата голова разлика в сравнение с опонентите. Нарочен за виновен пък е Андрес Ескобар. Бранителят, който си отбелязва автогол в мача срещу САЩ, за миг се превръща във враг №1.

Андрес Ескобар е убит на паркинг в Меделин

След отпадането от Мондиал'94 Андрес Ескобар се завръща в Колумбия. На 1 юли 1994 година той решава да излезе на заведение със свои приятели. Групата отива на дискотека в квартал Ел Побладо в Меделин – родният град на Андрес и мястото, откъдето Пабло Ескобар контролира наркоимперията си. Около 3:00 часа сутринта Андрес решава да си тръгва, но на паркинга влиза в спор с трима мъже. В крайна сметка защитникът е прострелян шест пъти. Според информациите убиецът му е викал „Гол“ при всеки изстрел – по един за всеки път, в който коментаторът на злополучната среща със САЩ е казал „Гол“ по време на живото предаване.

След нападението Ескобар е закаран в болница, но 45 минути по-късно е обявен за мъртъв. Футболистът си отива от този свят на едва 27-годишна възраст. Убийството на защитника веднага е свързано с действащите наркокартели в Колумбия. По-малко от 24 часа след екзекуцията полицията залавя Умберто Кастро Муньос – бодигард и шофьор на един от най-големите наркобарони в страната Сантяго Гайон. Според разследващите Гайон е загубил голяма сума пари, която е заложил на Колумбия по време на Мондиала. В крайна сметка Муньос е осъден на 43 години затвор.

Така завършва трагичната история на Андрес Ескобар. Футболистът, който загуби живота си заради един автогол. През това лято Колумбия отново ще участва на Световното първенство. Южноамериканците са далеч от блясъка на поколението от Мондиал'94, но въпреки това имат достатъчно класни футболисти, които да представят страната на доста добро ниво. А ние, феновете, се надяваме, че никога повече няма да станем свидетели на ужасяващо покушение като това срещу Андрес Ескобар, чието единствено прегрешение бе, че бе на грешното място в грешното време.

Автор: Бойко Димитров

