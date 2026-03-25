8 години след трагедията в Кемерово, едно от отговорните лица се издигна до министър на Путин (ВИДЕО)

Преди осем години в търговския център „Зимна вишна" в руския град Кемерово избухна пожар. Загинаха 60 души, 37 от които деца. Огънят лумва на горните етажи. Като причина за пожара е посочено - късо съединение. Някои скачаха от прозорците в опит да се спасят. 147 души бяха ранени. В Кемерево се проведоха протести - жителите поискаха от властите да разследват причината за пожара.

Кошмарът в Кемерово: Децата ни горяха, а ние просто наблюдавахме

Собственик

Според открити източници, „Зимна вишна“ е собственост на KDV Group, компания, собственост на Денис Щенгелов, доларов милиардер, който е натрупал състоянието си, от бирени закуски Beerka, крутони "Кириешк" и "Три корочки", деликатеси "Яшкино", "Бабкини семечки" и "Чипсоны". В интервю Щенгелов описва принципа на своя успех така: „Ние изграждаме бизнес модел, както върху постоянен растеж, така и върху изгарянето на ненужни разходи.“

Жителите на града не вярват на официално изнесените данни и смятат, че загиналите в пожара са много повече. Предположението е направено въз основа на преброяване на продадените билети за прожекциите в този ден. Причината за големия брой загинали е, че вратите на киносалоните са били заключени отвън, за да не влизат гратисчии. Само от един от киносалоните хората са били изведени с помощта на стажант-служител. Държавните медии игнорираха мащаба на трагедията, а руският диктатор Владимир Путин коментира случилото се с думите: "Какво има да се работи сега. Хората са загинали. 64 души".

Свидетели

Трябваше да празнуваме рождения ден на племенницата ми. Беше на четвъртия етаж, в детския център... Точно по това време, четири часа. Резервирахме маса. Всички останали маси бяха заети. Двамата ми братя, снаха и детето вече бяха там, а ние малко закъсняхме... Когато пристигнахме (около 16:20-16:30 ч.), видяхме, че всичко е блокирано, стелеше се черен дим. Пред очите ни мъж скочи от прозореца и си удари главата в тротоара. Започнах да викам снаха си.

Тя ридаеше, казваше, че едва са се измъкнали. Брат ми ми каза, че нещо е лумнало недалеч от масата им. Точно до батутите. И тогава започна да се издига дим. Семейството ни осъзна, че има пожар и излязохме. На всички по пътя казвахме, че има пожар, пожар. Но никой не повярва, тъй като нямаше задействана пожарна аларма. И най-лошото бе, че там имаше детска въртележка, която се върти. Децата са закопчани на нея и когато пожарът започна служителят просто избяга... А децата все още се въртяха на въртележката!!! Мъж, чието дете беше на въртележката успя да откопчае и спаси всички деца", разказва жена, станала свидетел на трагедията.

Жителите на града са категорични, че спасителната операция е била хаотично проведена. Малко преди трагедията последният четвърти етаж е бил ремонтиран и хората не са били запознати къде се намират изходите.

От заместник до министър

В дните след пожара губернаторът Аман Тулеев не излезе, за да се срещне с протестиращите, вместо докладва на диктатора Владимир Путин за „проблемните хора“, които нарушават спокойствието. Заместникът на Тулеев, Сергей Цивилев, разговаря с жителите и обвини един от протестиращите, че търси публичност, въпреки че цялото му семейство е загинало в пожара. По-късно Цивилев стана губернатор, а след това и министър на енергетиката във федералното правителство.

Наказателни дела

Във връзка с пожара в търговския център „Зимна вишна“ са образувани четири наказателни дела, по които са замесени 15 обвиняеми, всички от които са осъдени. Някои от осъдените вече са освободени, припомня Сибирь. Реалии. Пожарът нанася непоправими щети на сграда и днес тя не съществува. На мястото е изграден мемориал „Парк на ангелите“.

