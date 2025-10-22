Войната в Украйна:

Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен

22 октомври 2025, 18:40 часа
Нови шокиращи подробности за тройното убийство в село Люляково край Бургас. Основната версия е, че 25-годишното момче е убило майка си, сестра си и леля си заради ограничителната заповед срещу него след сигнали за домашно насилие. Прокуратурата му повдигна обвинение с редица отежняващи вината обстоятелства. 7-годишният брат на нападателя е все още в болница – с порезни рани и счупен череп. 25-годишният Фахри проникнал през прозореца в семейната къща, до която нямал право да се приближава заради ограничителна заповед след домашно насилие.

„Деецът е действал изключително хладнокръвно – 7 изстрела с огнестрелното оръжие. Те са били произведени в рамките на около 2–3 минути“, заяви Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас.

„По телата има и повърхностни рани от нож. Когато е влязъл и е посегнал на брат си, също така го е ударил с приклад по главата и има спукване на черепа“, каза ст. комисар Владимир Маринов, директор на ОД на МВР – Бургас.

Още през август Фахри и баща му са получили разпореждане да не се доближават до дома. Майката се оплаквала, че те не го спазвали. „Много често обикаляха тук около къщата. През ден тя слизаше долу и се оплакваше и на мен – ‘Какво да правя, аз имам две деца’. Дори, последно време разбрах, че тази леля, която и тя е убита, нарочно е била повикана, за да бъде при нея, защото сама я е било страх“, обясни Хюсеин Ахмед, бивш кмет на Руен.

Комуникацията с обвиняемия по време на разпита била трудна, но няма официални данни да е имал психични проблеми. „Говори бавно, трудно, заеква, но казва, че няма нищо общо. Не признава“, заяви пред БНТ ст. комисар Владимир Маринов, директор на ОД на МВР – Бургас.

В село Люляково хората още са шокирани от жестокото престъпление. Но и изненадани как раненото 7-годишно дете първо се престорило, че е в безсъзнание, а после избягало до дома на съседи. „Прескочило през оградата, влязло и започнало да чука на вратата, с юмруци удряло. По ръцете му видях, че има кръв и по крачетата му, беше без чорапи“, разказва съседът Мустафа Хюсеин. Детето ще бъде настанено при родителите на загиналата му майка. Засега остава за лечение, в стабилно състояние, в бургаската болница.

 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Бургас Руен убийство семейство
