"Тепърва имаме още разходи. Те идват от "снежна топка" - знаем, че когато търкаляме снежна топка, тя нараства. Това идва от разходите, които са извън бюджета - например увеличаването на всички разходки в публичната администрация - МВР, спецслужби, образование. Харченето е много по-голямо от приходите. Така Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ, коментира бюджета в предаването "Лице в лице" по bTV.

Идва първият бюджет в евро. Шефът на БНБ Радев изрази тревога. Публичните финанси са под натиск, а буферите отслабват. "Публичните финанси са под натиск от гледна точка на разходната част, от гледна точка на фискалната позиция на страната да бъде консолидирана и да можем да намаляваме дефицита", коментира Любомир Каримански.

"Не е нормално, когато имаме растяща икономика да имаме по-голям дефицит или растящ дефицит", заяви Каримански и добави: "Ако отчетем август месец дефицита на България - той е около 2,4 от БВП или 5 млрд 215 милиона. Спрямо миналата година август месец - дефицитът е нараснал с 210%", обясни той.

Според него приходите не вървят, както е било планирано. В ДДС-то не се изпълняват приходите, както трябва да е. Имаме по-малко приходи от гледна точка на ДДС, помощи, дарения, средства от ЕС, отколкото миналата година. "Имаме и една инфлация, която е по-висока, тя се засилва. Инфлацията е помогнала на Приходната агенция да увеличи приходите", заяви още Каримански.

"Бюджетът не може самоцелно да изпълнява една техническа функция от гледна точка на това как да разпределим определена сума. Важно е какво изпълняваме като трансформационна политика. Какво правим с демографската криза, лекуване на децата, детската болница. Всичко това лиспва - проблемът не е в самият бюджет, а в политиките, които липсват", заяви още експерът.

