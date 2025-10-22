Родоначалникът на книгоиздаването в България работил години като кмет без заплащане

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина плюс повод за гордост за всеки българин.

Христо Груев Данов (1828–1911) е учител, книжовник, издател и обществени́к от епохата на Българското възраждане, смятан за родоначалник на организираното книгоиздаване у нас ("българският Гутенберг"). След Освобождението в продължение на три години е кмет на Пловдив като за работата си отказва да получава възнаграждение.

Ранни години и образование

Роден е в Клисура; учи последователно в родния си град, в Панагюрище (при Сава Радулов) и в Копривщица (при Найден Геров и Йоаким Груев). От 1849 г. учителства (Пловдив, Стрелча, Перущица) и основава първото неделно училище в Стрелча (1850).

Книжарско-издателска дейност

През 1857 г. заедно с Йоаким (Ячо) Трувчев и Нягул Бояджийски създава в Пловдив "Дружествена книговезница" - първото българско предприятие за издаване и разпространение на книги.

През 1862 г. дружеството прераства в "Книгоиздателство Хр. Г. Данов и с-ие", по-късно с клонове в Русе, Велес, София и Лом.

Печата учебници и помагала, карти, учебни "картини" по ботаника и зоология, макети по анатомия и физика; издава класически и съвременни автори.

Печатницата на Христо Г. Данов в Пловдив, 1905 г. Снимка: Wikipedia

Първите му по-големи тиражи излизат от виенски печатници. Впоследствие прехвърля машините в Пловдив и развива модерна печатарска база със собствена букволеярна. През 1878–1885 г. издава първия общобългарски вестник "Марица", един от ключовите следосвобожденски вестници, и пуска първите стенни географски карти у нас. Неговото списание-алманах "Летоструй (или домашен календар)" излиза в 1869–1876 г.

Обществени роли

През 1881 г. става дописен, а през 1900 г. — почетен член на Българското книжовно дружество (днес БАН).

Като кмет на Пловдив (1896–1899) инициира първия градоустройствен план и залесяване на хълмовете над града.

Признание и памет

Домът му в Стария Пловдив (обитаван 1865–1911) е днес дом-музей и част от експозицията „Книгоиздаване в България“ към Регионалния исторически музей — Пловдив.

През 1934 г. село Текия в Пловдивско е преименувано на негово име.

От 1999 г. Министерството на културата и Община Пловдив присъждат Национална награда "Христо Г. Данов" за принос в книжовната култура.

