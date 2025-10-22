"Корумпираният свят на Пеевски и Борисов" влезе официално в дневния ред на ЕС (ВИДЕО)

Формациите в Европейския парламент използваха за собствени политически цели ключов дебат за върховенството на правото в България, който трябваше да се съсредоточи върху ареста на демократично избрания кмет на Варна Благомир Коцев. На 22 октомври се проведе дискусията (без приемане на резолюция) на тема "България: Продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на закона". Тя бе инициирана от "Обнови Европа" (Renew Europe), в която членува "Продължаваме промяната".

Групата опита да убеди присъстващите представители на Европейската комисия и на Съвета на ЕС, че това е не само национален, а европейски въпрос, както и че в основата е санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски. Формацията призова за пореден път за спиране на средства от ЕС, ако няма подобрение във връзка с върховенството на правото у нас. Renew Europe потвърди, че е предложила изпращане на специална работна група, която да проследи ситуацията в България: "Обнови Европа" праща мисия в България: "Върховенството на правото е атакувано вътре в нашия Съюз".

Съюзниците на ГЕРБ, БСП и "ДПС-Ново начало" в ЕП обаче атакуваха пряко "Продължаваме промяната - Демократична България", като цитираха незаконния (според съда) арест на Бойко Борисов през 2022 г.

В крайна сметка еврокомисарят Дан Йоргенсен обяви, че "Комисията е решена да използва всички инструменти, с които разполага", във връзка с върховенството на правото, "без намеса в съдебните системи". ЕК ще продължи да следи темата и да осъществява комуникация с властите и заинтересованите лица, увери той. И отбеляза опасенията около антикорупционните реформи, органите с изтекли мандати, вкл. и.д. главен прокурор Борислав Сарафов, и "политизирането и финансирането" на медиите у нас.

Мари Бьере от Датското председателство на Съвета на ЕС посочи, че Съветът "продължава да бъде решен" да защитава върховенството на закона. "Носим споделена отговорност - държавите членки и европейските институции - да поддържаме върховенството на правото и основните права", каза тя. На 17 ноември, по време на заседанието на Съвета на министрите на външните работи, България ще фигурира в дискусиите заедно с още 3 държави членки – тогава ще се обсъди върховенството на правото съгласно годишния доклад на Европейската комисия.

Лидерът на "Обнови Европа": Делян Пеевски е "заплаха за демокрацията"

Лидерът на "Обнови Европа" Валери Айе откри дебата с думите, че "демократично избран кмет е лишен от свобода без причини – Благомир Коцев е един от политическите затворници в ЕС и това е предупреждение до всички нас". Кметът на Варна е избран, за да доведе реформи, а днес той е "затворен в клетка с повишена сигурност без справедлив процес", каза тя. "Той е лишен от свобода заради това, което представлява – ново поколение, което не иска корупция. Това не е единствен политик, това е пореден пример от Европа и е удар за нас като демократичен Съюз. Това е тест за нашите ценности и кураж. Ако правосъдието може да се изкриви за един човек, никой не е застрахован. Ако мълчим, ставаме съучастници. Европа не може да бъде силна, ако си затвори очите. Не може да пренебрегваме несправедливостта в София", категорична бе Айе.

"Това, което наблюдаваме в България, не е случайно – случва се в страна, в която правосъдието е в ръцете на олигарси, а застъпниците за реформи се третират като врагове на държавата. Това е корумпираният свят на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Тяхната деспотична система затваря устите на съдии, прокурори, службите за сигурност и медиите.

Делян Пеевски е заплаха за демокрацията. Той овладява съществуващите политически партии една по една – една по една те се употребяват като инструменти за заглушаване на опонентите", смята лидерът на "Обнови Европа".

"Измерението е огромно. България е част от НАТО и е важна част от колективната ни отбрана, вкореняването на несправедливости и корупция удря по европейската сигурност. Призоваваме ЕК да прати спешна мисия за върховенството на закона. Призоваваме да се настоява за съдебна реформа, да не се отпускат средства, преди България да засили върховенството на закона. Европейската народна партия и социалистите може да са свързани със сегашната управа, но ценностите трябва да надскачат партийната политика - оказвайте натиск. Призоваваме за промяна в България веднага!", завърши Валери Айе.

Лена Дюпон от Европейската народна партия (ЕНП) твърди, че сегашната структура, довела до този арест, е била приета от предишното правителство. "Арестът е потвърден от пет различни инстанции. Независимите институции правят това, което трябва – разследват без политическа намеса. Благомир Коцев е обвинен в значителни корупционни престъпления", допълни тя.

Кристиан Вигенин от БСП/Прогресивен алианс на социалистите и демократите директно атакува ПП-ДБ и "Обнови Европа": "Днес Renew Europe, подведени от своите членове от България, истеризират проблемите на страната ни". Това, по думите му, е "пропаганден дебат в ЕП за спиране на средствата за България и намеса в работата на българския съд". "Човекът, наредил ареста на Борисов, днес се жалва за задържан кмет по законоустановения ред. Демонизират се лидерите на две партии, с които либералите управляваха заедно преди година – нанесоха погром на българската Конституция. Невинни няма. Решението не е в политически кампании срещу България. Подкрепяме добре подготвена мисия на споменатата мониторингова група", допълни Вигенин.

Малгорзата Гошиевска от Европейските консерватори и реформисти каза, че с тревога наблюдава събитията в България, "която от години се опитва да изгради демократичен и правов ред".

Никола Минчев от ПП/"Обнови Европа" посочи, че всяка година докладът за върховенство на правото на Европейската комисия за България използва една и съща формулировка – няма напредък. "Кметът на Варна получава ултиматум – да си избере друга партия, или да бъде арестуван. Избра почтеността си", каза той. "Зачитането на върховенството на правото трябва да бъде обвързано с достъпа до европейски средства. Не можем да повтаряме едни и същи грешки. Нищо не засилва толкова антиевропейските настроения, колкото корупцията и нередностите".

Даниел Фройнд от Европейските зелени/Европейски свободен алианс подчерта, че ключов свидетел "е принуден да свидетелства не от някой мафиот, а от властите", говорейки за случая с оттеглените показания на бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов срещу Благомир Коцев: "Следя те от 6 месеца, знам ти и майчиното мляко": Заместник-кмет на Варна твърди, че е заплашван от шефа на КПК.

"Ако това се случва, значи нещо е фундаментално грешно. Това става в България. Страната има напредък – стана член на Шенген, ще стане член и на еврозоната, но върховенството на закона се срива от досегашното правителство. И до ден днешен не са юридически обосновани обвиненията срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Комисията трябва да види дали условията за изплащане на средства от европейския бюджет са все още налице", допълни Фройнд.

Константинос Арванитис от Левицата отчете: "Колегите се изказват тук, сякаш подкрепят само партиите си, а не върховенството на правото. Наблюдаваме през последните месеци влошаване на върховенството на закона в България. Прокуратурата налага натиск върху съдии по важни обществени дела, правителството предлага неприемлив закон, удрящ по журналистите. Случката с кмета на Варна наподобява това, което стана с кмета на Истанбул. Призовавам ЕК да противодейства на наблюдаваните нарушения на върховенството на правото и да оттегли финансиране".

Станислав Стоянов от "Европа на суверенните нации"/“Възраждане“ върна отново дебата в своето политическо поле с думите: "Осъждаме политическите репресии, но истината е, че 6 години български депутати от „Възраждане“ са разследвани заради участие в граждански протести, включително в защита на правото на референдум в България. Ние стоим срещу двойните стандарти, които подкопават доверието в демокрацията".

Андрей Ковачев от ЕНП/ГЕРБ не пропусна да отдаде почит на лидера на партията си. "Това е политически спектакъл, режисиран единствено с цел да надуе спихналия електорален балон на ПП. През 2022 г. тогавашният лидер на ПП Кирил Петков от „Обнови Европа“ нареди незаконния арест на Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов – без доказателства, без обвинения, чист политически терор. Къде беше тогава „Обнови Европа“, къде беше моралният гняв? Какво очакват ПП от този дебат днес – ЕП да се намеси в съдебната власт на България?". Според него страната се е стабилизирала благодарение на ГЕРБ и на Бойко Борисов. "Спасяваме, каквото можем от ПВУ", допълни Ковачев, защото ПП поставили капани и условия, които сега използвали, за да саботират плащанията към България. Той постави ПП-ДБ в графата до прокремълските партии в България - заедно искали да подкопаят европейския път на страната, били опозиция на европейското развитие и просперитета на България.

Клои Ридел от социалистите и демократите призова Европейската комисия да действа като с Унгария на Виктор Орбан - замразяване на средства, докато няма реални резултати във връзка с върховенството на правото.

Илхан Кючюк от "Обнови Европа"/ДПС (Доган), който е председател на правната комисия в ЕП, каза, че Европарламентът не е съд и няма за цел да стигматизира българските граждани. "Върховенството на правото не е абстракция, а усещане на всеки човек, че живее в справедлива държава. Когато един журналист, кмет или просто гражданин бъде задържан без ясни основания, това вече не е политически спор, а въпрос на демократическа легитимност. Кметът на Минерални бани беше задържан и срещу него се изправиха всички властови и медийни бухалки. Защо беше необходимо всичко това? Да го унищожат като авторитет, като морал и в крайна сметка да накарат един кмет, избран с 90% гласове, да бъде сменен. Разбира се, законово – с идеята да дойде някой друг, който да служи на корпоративния интерес, защото явно този, който е избран от хората, няма да го направи. Правото отслабва, когато се диктува отвън. В България, изглежда, имаме медии, но истината все по-трудно достига до хората. Това е крачка към диктатура", смята той.

Петър Волгин от "Възраждане"/"Европа на суверенните нации" каза, че ГЕРБ и ДПС "потъпкват правилата" и че законност и демокрация у нас няма. "Но тези, които се оплакват най-много от това положение, доскоро управляваха с партиите, които сега така гръмогласно критикуват. ПП-ДБ се бяха гушнали любовно с ГЕРБ и ДПС в мекичкото ложе на властта, заедно приемаха закони и заедно изнасилваха Конституцията". Така бяха създадени органите и механизмите, с които сега е арестуван кметът на Варна, твърди той. "Сърдете се на себе си, ПП. Вашите противници се оказаха по-хитри от вас и ви удариха със създадените от вас оръжия".

Елена Йончева от "ДПС-Ново начало", която е независим евродепутат, напуснал социалистите, също се хвърли в защита на властта в България. "Намесата срещу независимата съдебна система в България не трябва да се допуска. Срещу кмета на Варна има сигнали за корупция, а лидерът на партията (Кирил Петков, бел. ред.) дори подаде оставка заради разследване на корупционни практики в столицата. Представете си ситуация, в която институциите в България не бяха реагирали на сигналите само защото става въпрос за опозицията. Какво предлагат от опозицията? Да си затворим очите за корупцията само защото е тяхната корупция? Непрекъснато да разрушаваме доверието в институциите, да поставяме под съмнение съдебната власт?", попита тя.

Радан Кънев от ДСБ/ЕНП заяви, че "силовият държавен апарат, специалните служби, прокуратурата не служат на публичната политика, а се опитват да упражняват власт. Не опазват правата на собственост, а се опитват да заграбват собственост. Не гарантират разпределението на властите, а концентрират власт. Точно както комунистическата държавна сигурност и нейните издънки – криминалните групи от 90-те години. Няма как това да води страната ни по европейския път. Подчертавам, че това не е партиен въпрос и е въпрос без лесно решение. Но ако този Парламент не иска да засили антиевропейските настроения, трябва да покаже, че всеки български гражданин има право на защита от Европа там, където държавата му се проваля".

Цветелина Пенкова от БСП/Прогресивен алианс на социалистите и демократите акцентира върху това как най-накрая у нас има редовно правителство и "върната предвидимост", като посочи, че това е "демокрация в действие". Вижда се също "ясен курс, стабилност, икономически растеж", смята тя. "Когато една държава се движи напред, най-шумни са онези, които са свикнали да я виждат в застой", твърди Пенкова.

Христо Петров (Ицо Хазарта) от ПП/"Обнови Европа" бе един от последните евродепутати с изказвания по темата. Той се обърна към сънародниците си: "Уважаеми българи, ситуацията е пределно ясна – и не от вчера. Всеки един човек в България знае за какво става дума. Всеки един от хората, които вземат решения в Европейската комисия, също знае за какво става дума. И резултатите са видими. Дълбок поклон към тези мои съграждани, които опитват със собствените си ръце да решат проблема със софийския боклук, и дълбок поклон към всеки един българин, който е осъзнал, че няма как животът да се живее в чакалнята на живота. Днешният ден за нас е настояще, но един ден той ще бъде в историята. И в учебника по история за днешния ден ще пише: Благомир Коцев беше свободен. А 7 милиона бяха в ареста. Хубав ден!".

