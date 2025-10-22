Илиян Филипов се закани: „Ботев ще е съвсем различен, всички ще ядат бой“

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов заяви в ефира на Дарик днес, че „жълто-черните“ ще са различен отбор след Нова година. Тогава вече ще имат и нов наставник – Димитър Димитров. Филипов говори и за отношението на всички към Херо. По негови думи те вече го имат за част от отбора. Другата интересна тема, която бизнесменът засегна, бе спортния аспект от управлението на клуба. В момента „канарчетата“ са на 13-то място в Първа лига.

Илиян Филипов: „Ботев ще е съвсем различен, ще го видят всички“

Ето какво каза благодетеля на Ботев Пловдив по повод състоянието на клуба и на футболистите: „Вижте, категорично не ме притеснява, знам какво заварихме и направихме. Знам всяко момче в какво състояние е в момента, в какво е било. Ботев ще е в различно състояние след паузата. Ботев ще е съвсем различен, ще го видят всички, всички ще ядат бой, казвам го откровено. Съставът е с много добри момчета, кондиционно вече са наред. Още в следващия мач със Спартак ще се види. Със Славия играхме с 10 човека, имахме повече положения. Сега пак ще ползваме времето в паузата. Вярваме на тези момчета и треньора“.

В изказването си Филипов подкрепи и футболистите, и треньора: „Това са футболисти, които наистина са футболисти. Играли са в силни първенства, имат силни качества, започнаха да ги показват. Да се притесняват след Нова година, ще ядат много пердах, казвам ви го. И аз работя с размах. Винаги ги карам да се съобразяват с човека, на когото съм гласувал доверие, слушам безрезервно, докато виждам, че се справя и нещата вървят в правилната посока. Всичко става с разговори“.

Илиян Филипов: „Ние си го смятаме като част от Ботев Пловдив“

Илиян Филипов говори и за назначаването на новия треньор на Ботев Пловдив – Димитър Димитров. Най-напред обясни защо Херо ще поеме отбора чак на 17 ноември: „С господин Димитров се разбрахме бързо, лично водих разговорите. Категорично надделя мнението, че това е човекът. Ще започне на 17 ноември, защото има лични ангажименти, трябва да си ги спази човекът. Предупреди ме, съгласили сме се. Лични ангажименти отпреди време, няма как да ги отмени“. Филипов обърна внимание на това, че временният наставник Иван Цветанов и Херо провеждат разговори ежедневно: „Те дори всеки ден се чуват. Ние си го смятаме като част от Ботев Пловдив, категорично го казвам това нещо“.

Илиян Филипов: „Постоянно има подводни камъни от старото ръководство“

Той не пропусна да каже няколко думи и за старото ръководство: „Цялата му концепция (на Херо) съвпада с интересите на Ботев Пловдив, които са да се играе всяка година в Европа. С изключение на тази година, като целта е да оцелеем, от догодина ще надграждаме. Проблемът е, че постоянно има подводни камъни от старото ръководство. Постоянно излизат допълнителни разговори. Дългът става по-голям отпреди. Мъчим се, борим се всеки ден и го решаваме“.

Илиян Филипов: „Това е човекът, на когото му имам безрезервно доверие“

А по адрес на Иван Цветанов, Илиян Филипов каза доста похвални думи. Впоследствие стана ясно, че иска да го направи спортен директор на Ботев Пловдив: „Ще разговарям с него, Иван Цветанов сега е шеф на ДЮШ, трябва да е спортен директор за мен. С негово съгласие, разбира се, ще бъде назначен като спортен директор. Това е човекът, на когото му имам безрезервно доверие“. Филипов добави още, че Тодор Киселичков ще остане част от треньорския щаб на Херо.

