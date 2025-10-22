Войната в Украйна:

22 октомври 2025, 12:37 часа 47 прочитания 0 коментара
Украински войници в съседство с България: Зеленски подписа закон

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа закон, разрешаващ разполагането на подразделения на украинските въоръжени сили в други страни. Документът предвижда по-конкретно разполагане на украински подразделения в Турция и Обединеното кралство докато действа военното положение в Украйна.

Отбелязва се, че документът е особено важен за защитата на морските граници на Украйна.

Прилагането на закона ще улесни придобиването на сложно военно оборудване и професионалното усъвършенстване на неговото използване за защита на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, пише Укринформ.

Законът е одобрен от Върховната рада, както се посочва в официалния й телеграм канал.

По-рано Зеленски внесе законопроекта, в който изрично се искаше изпращането на части от украинския флот в Турция и Обединеното кралство, по-специално: 

  • в Република Турция - корветата "Гетман Иван Мазепа" с редовен екипаж до 106 военнослужещи;
  • във Великобритания и Северна Ирландия общо 5 кораба с екипажите им: корабът за противоминно действие "Черкаси" с 39 военнослужещи; корабът за противоминно действие "Чернигов" с 39 военнослужещи; корабът за противоминно действие "Мариупол" с 39 военнослужещи; корабът за противоминно противодействие "Мелитопол" с 39 военнослужещи и корабът за противоминно противодействие "Геническ" с 39 военнослужещи.

Припомняме, че преди няколко дни стана ясно, че Русия е одобрила свикването и изпращането на резервисти в бойни мисии в чужбина, дори в условията на мирно време - Сигнал за тревога: Путин разреши използването на резервисти в чужбина, дори в мирно време.

Елена Страхилова
