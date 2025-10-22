Войната в Украйна:

Русия само с 1 произведен самолет тази година: "Време е да се откажем от фантазиите за 20 самолета годишно"

22 октомври 2025, 15:12 часа 226 прочитания 0 коментара
Годишният план за производство на самолетите Ту-214 в Русия е пропаднал. Вместо планираните за тази година три самолета за гражданската авиация Казанският самолетен завод, дъщерно дружество на "Туполев", ще произведе само един. Това ще бъде "може би" първият изцяло произведен в страната пътнически самолет в най-новата история на завода, пише бизнес изданието на Газета.ру. И добавя - време е да се откажем от фантазиите за 20 пътнически самолета годишно.

Единственият произведен самолет с регистрация RA-64536 трябва да бъде готов за изпитания най-късно до средата на ноември.

Още: Авиационен колапс: Русия ще загуби стотици самолети и хеликоптери

Едва ли обаче ще стигне времето самолетът и да бъде вдигнат във въздуха, както и да стигне до клиента - руското Министерство на промишлеността и търговията, до края на годината, добавя руският ежедневник. Годишният план очевидно е пред срив, заключава то.

А експерти от авиационната индустрия отбелязват, че за да достигне серийно производство, Ту-214 ще се нуждае не само от подобрения, но и от цялостен редизайн. Едва тогава би могло да се говори за производство на десетки самолети годишно.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
