Руският Франкенщайн обясни как се крадат и пречупват украински деца (ВИДЕО)

"Аз откраднах дете от Мариупол, взех го в дома си. То не искаше да живее в Русия, пееше песни на украински." Това са думите на една от най-верните съратнички на диктаторския режим на Владимир Путин, т.нар. "детски омбудсман" на Руската федерация Мария Лвова-Белова. Интервюто на Белова е дадено за предаването "Цариград" на Константин Малофеев*. Отвличането на момчето, чието име е Филип Головня, е един от случаите, които довеждат до издаването на заповед за арест от Съда в Хага на диктатора Путин и подчинената му Лвова-Белова - за системно отвличане на украински деца, след като руската армия разрушава градовете, в които те са живели, и убива родителите им.

Смяна на идентичността

Лвова съвсем откровено признава, че е промила мозъка на момчето.

Снимка: kremlin.ru

"Те не приемат тази аргументация, продължават да твърдят, че ние насилствено извеждаме децата, че променяме идентичността им, че ги превъзпитаваме в руски патриотизъм", възмущава се Белова и допълва, че идването на момчето в нейното семейство много е "усложнило семейната атмосфера", тъй като то е страдало от посттравматичен синдром от всички тези обстрели (бел. ред - предизвикани от руската армия, която унищожава Мариупол и убива близките му). Руският детски омбудсман изразява възмущение, че у детето е бил насадено негативно отношение към Русия, както било и при други деца от Мариупол - в училище така ги учели. Тя не допуска, че може би, само може би, украинчетата мразят руснаците след като армията на Путин срина живота им.

"Там е имало програма, на която той е бил подложен", казва Белова в интервюто. "Непрекъснато истерии, разговаряхме по нощите... Той не искаше да живее в Русия. Непрекъснато беше в украински пропагандистки сайтове и аз му казах: "Виж, ти вече си в Русия и трябва да промениш отношението си. И постепенно започна промяна в съзнанието му, той вече не иска да ходи в Украйна. Веднъж през шест месеца ходим в Мариупол и той казва: "Не, не, искам у дома", разказва с гордост Белова и допълва с възмущение как международната общност "продължава своята митология, че насилствено извеждаме децата и променяме идентичността им."

Снимка: Скриншот УНИАН

Русия е отвлякла 700 000 украински деца (ВИДЕО)

Убиват родителите им и питат къде са?

Върхът на цинизма са следните думи на Лвова-Белова: "Колеги, ако твърдите, че ние сме откраднали деца, значи от отсрещната страна трябва да има 20 хиляди плачещи родители, които са загубили своите деца. Къде са?" "Убихте ги!", отговаря коментаторът Денис Казански и припомня, че само в Мариупол в следствие на руската агресия са загинали 20 000 души, а какви са реалните цифри - все още никой не знае.... Т.е. първо превръщат украинските деца в сираци, убивайки родителите им, а после питат: "Къде са плачещите родители?" Белова се опитва да увери, че децата, чиито родители ги търсят, са връщани в Украйна, но тогава възниква въпросът: За връщането на какви деца става въпрос? На отвлечените!"

Снимка: Telegram на Лвова-Белова

Кой е Филип?

Журналисти от проекта "Схеми" успяха да идентифицират отвлечения тийнейджър от Мариупол - десетото осиновено дете на руския президентски комисар по правата на детето Мария Лвова-Белова и обстоятелствата около пристигането му в страната-агресор. 17-годишният Филип Головня е живял на улица "Зелински" 30 в Приморски район на Мариупол, който е опустошен от руските агресори в началото на войната. Във видео, излъчено от пропагандния канал "Цариград", момчето твърди, че е видяло къщата си в пламъци. Дмитрий Харчуков, ръководител на местната асоциация на етажната собственост, казва, че районът е бил обстрелван от 11 март 2022 г. и до 20-ти къщата на момчето е станала необитаема.

Майката

Майката на Филип е починала през 2017 г., когато той е бил на 11 години. Оттогава момчето е под грижите на своите настойници - бившият съпруг на майка му Серхий Головня и съпругата му Ирина Калаталова. Твърденията на руските окупатори, че настойниците са изгонили тийнейджъра, казвайки му "сега всеки е сам за себе си", не са потвърдени от неговите близки. Братът на Серхий Головня, Виталий, който губи пряка връзка с роднината си след окупацията на Мариупол, е убеден, че детето не е могло да бъде изгонено.

"Връзката (между тийнейджъра и неговите настойници) беше нормална, въпреки че Филип имаше избухлив характер. Серхий не можеше да го изгони; може би са се скарали, разбира се. Освен това, той имаше съпруга, Ира, която се отнасяше много добре с Филип", споделя Виталий. Учителят на момчето също разказва, че настойниците му са изпълнявали задълженията си съвестно. Точното местонахождение на настойниците е неизвестно - телефоните им са изключени или не отговарят. Виталий има информация от трети страни, че може да са останали в окупирания град.

Снимка: Getty images

Отвличането

Приятели на семейството, интервюирани от "Схеми", твърдят, че момчето е напуснало Мариупол през април (не март, както твърди руската пропаганда). Това се е случило, след като е отишло в супермаркет, където окупаторите са раздавали хуманитарна помощ. Руските служби за спешна помощ са го "евакуирали" от Мариупол до Донецк. В пропаганден репортаж той казва, че е живял в болница с други деца.

"В Донецк живеехме в болница - там имаше деца. Хора като мен, от Мариупол, също бяха сираци - без родители" разказва Филип. Според журналисти вероятно става въпрос за бившата областна болница "Вишневски" в Донецк, където, според съветника на кмета на Мариупол Петро Андрющенко, са били отвеждани деца и бременни жени.

Според документи, получени от журналисти, Филип е бил държан в т. нар. детски социален център на "администрацията" на окупаторите в Донецк до 27 май 2022 г. Оттам той и няколко десетки други деца са отведени в пансион "Поляни" в Московска област, който е под контрола на Управлението на президентските имоти на Русия. Именно тук идва детският руски омбудсман, който незаконно осиновява момчето. Така то става десетото осиновено дете на Мария Лвова-Белова. През септември на Филип е издаден руски паспорт.

Снимка: Getty images

Депортиране на украински деца от Украйна

След пълномащабното руско нахлуване в Украйна, руските власти масово депортираха украински деца в Русия. Отвлечените непълнолетни са обучавани на руски език, превъзпитавани и след това незаконно осиновявани от руски семейства. Към края на март 2025 г. са идентифицирани имената на 19 500 депортирани украински деца и тази цифра не е окончателна. Украйна работи за връщането на отвлечените непълнолетни и няколкостотин от тях вече са върнати. Президентският комисар по правата на детето в Украйна Дария Герасимчук съобщи, че върнатите деца са описали как са били тормозени и физически малтретирани от похитителите си.

Международният наказателен съд в Хага разглежда случая с депортирането на деца от Украйна като част от престъплението геноцид. През март МНС издаде доживотна заповед за арест на руския диктатор Владимир Путин и детския омбудсман Мария Лвова-Белова, за които се смята, че са замесени в депортирането на деца. След това Русия засили процеса на връщане на децата на семействата им.

* Константин Малофеев е известен с пропагандната си информационна мрежа – телевизията "Цариград", популярен е и в България покрай случая с председателя на движение "Русофили" Николай Малинов: Търси ли прокуратурата кой е давал на Малинов защитена от закона информация за шпионажа? Малофеев е пример за действието на западните санкции - именно негови конфискувани активи в САЩ бяха предадени на Украйна: Първите милиони на руски олигарх отиват за Украйна - САЩ оторизираха трансфер.

