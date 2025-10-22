Войната в Украйна:

Десетки мигранти загинаха при корабокрушение край Тунис

22 октомври 2025, 19:57 часа 138 прочитания 0 коментара
Десетки мигранти загинаха при корабокрушение край Тунис

Най-малко 40 мигранти от страни от Субсахарска Африка са загинали, след като лодката им потъна край бреговете на Тунис, при една от най-тежкните морски трагедии в региона през тази година, предаде Ройтерс, като цитира представител на властите. Лодката, превозваща около 70 мигранти, потъна близо до крайбрежния град Махдия, според същия източник.

Още: Най-малко 20 загинали при потъването на лодка с мигранти край Тунис

Тунис се превърна в ключова транзитна страна за мигранти, бягащи от конфликти и бедност в търсене на по-добри възможности в Европа. Последният инцидент подчертава продължаващите рискове, пред които са изправени мигрантите, и нарастващия натиск върху северноафриканските страни да управляват нерегулярните миграционни маршрути. 

Още: Задържаха 10 мигранти без документи на пътя Самоков – София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Тунис мигранти
Още от Африка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес